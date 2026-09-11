Повномасштабна війна Росії проти України завдала економіці Польщі збитків на суму понад 100 млрд євро. Такі підрахунки наводить польське державне статистичне управління, повідомляє TVP World.

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Згідно з оцінками відомства, значну частину втрат зафіксовано у корпоративному секторі — близько 29 млрд євро. Ще приблизно 67,5 млрд євро припадає на польські домогосподарства. Голова парламентського комітету із закордонних справ Павел Коваль зазначив, що наслідки російської агресії відчуває не лише Україна: суттєві економічні втрати несуть й інші держави, зокрема через санкції та пов'язані з війною зміни на ринках.

За його словами, Варшаві важливо створити механізм, який дозволить документувати й обраховувати такі збитки. При цьому польська влада не очікує, що Москва компенсує їх найближчим часом. Відповідний реєстр, наголосив Коваль, може знадобитися після завершення війни, а також стати сигналом для держав, які готові порушувати міжнародне право.

Війна суттєво позначилася й на рівні цін у Польщі. Голова Статистичного управління Марек Церпял-Волан заявив, що приблизно третину інфляції понад цільовий показник можна пов'язати з ескалацією російської агресії проти України.

Висока інфляція спричинила швидке номінальне зростання зарплат, однак реальні доходи населення опинилися під тиском. За оцінкою Церпяла-Волана, після російського вторгнення реальна заробітна плата у Польщі скоротилася приблизно на 2%.

Крім того, спричинений війною економічний шок негативно вплинув на валову додану вартість країни. Польські статистики оцінюють відповідні втрати приблизно у 98,7 млрд євро, що демонструє масштаб економічних наслідків російської агресії далеко за межами України.

Портал "Коментарі" вже писав, що режим Володимира Путіна може зіткнутися із серйозною внутрішньою кризою, якщо невдоволення серед російських військових досягне критичної межі. У такій ситуації не можна виключати навіть спроби нового походу на Москву. Таку думку в інтерв'ю "Апостроф TV" висловив Максиміліан Андронніков із позивним "Цезар", представник легіону "Свобода Росії", який воює на боці України.