Атака дронів не пройшла безслідно: у якому місті РФ запровадили режим надзвичайної ситуації

Як передає портал "Коментарі", в Новоросійську РФ запровадили режим надзвичайної ситуації після атаки дронів у ніч проти 14 листопада. Там спалахнули пожежі на нафтобазі та в порту.

Порт Новоросійська. Фото: з відкритих джерел

За повідомленнями місцевої влади, уламки збитих безпілотників пошкодили в місті низку об'єктів, у тому числі чотири багатоквартирні будинки, відомо про одного потерпілого.

Як стверджує мер міста Андрій Кравченко, уламки пошкодили резервуар і причал Чорномортранснафти, контейнерний термінал, нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс", а також один із цивільних суден у порту, повідомляє про трьох поранених моряків.

Пожежу, що виникла після падіння уламків, загасили, постраждалих у цих об'єктах немає.

Місцева влада запровадила у місті режим надзвичайної ситуації.

Міноборони Росії заявило про нібито знищення за ніч 216 безпілотників, у тому числі 66 над Краснодарським краєм, 59 – над Чорним морем та 45 – над Саратовською областю. Скільки безпілотників збити не вдалося, у повідомленні не сказано.

Варто додати, що Новоросійськ є одним із найбільших російських морських портів, через які здійснюються постачання нафти за кордон.

Читайте також на порталі "Коментарі" — потрапили точно в ціль: чому "Транснафта" призупинила подачу нафти до порту Новоросійська.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 14 листопада БПЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі російського міста Новоросійськ, викликавши пожежу на одному з найбільших нафтоналивних терміналів у Чорному морі. Близько опівночі місцеві жителі Новоросійська почали повідомляти про численні вибухи та роботу ППО. Згодом з'явилися фото- та відеоматеріали, на яких зафіксовано масштабну пожежу в районі порту.



