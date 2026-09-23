Червона лінія пройдена: що відомо про нову операцію Путіна

Росія дедалі активніше перевіряє реакцію НАТО на порушення повітряного простору — від дронів і ракет до нещодавнього зальоту літака. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, до чого може готуватися лідер РФ Володимир Путін і коли ситуація здатна перейти на новий рівень.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що серія інцидентів навряд чи виглядає випадковою. На його думку, Москва перевіряє межу реакції Альянсу: наскільки швидко підіймається авіація, чи готові сили НАТО збивати дрони та якою буде відповідь на серйозніші інциденти.

Окремо чат-бот звертає увагу на вересневі події, коли російські дрони змусили Польщу та Румунію підіймати авіацію, а 15 вересня НАТО збило дрон над Литвою.

Водночас чатбот не вважає, що це автоматично означає підготовку до прямого нападу на НАТО. Його версія — Москва випробовує військову та психологічну витримку Альянсу, змушуючи його витрачати більше ресурсів на захист східних кордонів.

За оцінкою ChatGPT, конкретної відповіді на питання, коли може початися напад, наразі немає. Натомість найбільш небезпечним сценарієм може стати помилка або навмисна провокація, яка призведе до загибелі людей на території НАТО.

Чат-бот Gemini оцінює ситуацію жорсткіше. Чатбот вважає, що дрони, ракети та літак — це не випадкові збої, а методична перевірка меж дозволеного. Москва, на його думку, з'ясовує, як швидко реагує НАТО та чи готовий Альянс реально знищувати такі цілі.

За версією Gemini, Путін зараз не готує негайну масштабну війну з НАТО. Йдеться про поступове привчання Заходу до російських дій та перевірку єдності Альянсу.

Чатбот допускає, що за відсутності жорсткої військової реакції відкриті гібридні атаки проти прикордонних країн ЄС можуть початися вже протягом найближчих року-півтора.

Чат-бот Grok також говорить про системну перевірку НАТО. На його думку, Росія тестує, чи буде Альянс збивати цілі, чи обмежиться попередженнями.

Водночас Grok бачить іншу мету: гібридний тиск, який має змусити Європу побоюватися ескалації та зменшити підтримку України. Чатбот припускає, що Москва може спробувати завдати обмеженого удару дронами або ракетами по об'єктах у Польщі чи країнах Балтії вже взимку або навесні 2027 року.

Усі три відповіді сходяться в одному: описані інциденти розглядаються як перевірка реакції НАТО, а не як доказ неминучого повномасштабного нападу.

Різняться оцінки подальшого розвитку. ChatGPT обережно говорить про ризик випадкової або спровокованої ескалації без конкретних строків. Gemini допускає перехід до відкритих гібридних атак протягом року-півтора. Grok називає конкретніший сценарій — можливі обмежені удари взимку або навесні 2027 року.

Поки ж усі три чатботи описують ситуацію як етап перевірки меж реакції Альянсу.

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