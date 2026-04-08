Кремль "посипався": в яких областях Путін готує термінову чистку влади

У Росії розгортається підготовка до масштабних кадрових змін у регіонах, що межують з Україною. Напередодні виборів у вересні 2026 року Кремль розглядає можливість заміни керівників одразу трьох стратегічних територій. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на джерела в російській владі.

Володимир Путін.

Йдеться про потенційні відставки губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, очільника Брянської області Олександра Богомаза та глави Дагестану Сергія Мелікова. За інформацією інсайдерів, обговорення вже тривають на рівні адміністрації президента РФ.

Формальним приводом для звільнення Гладкова може стати стан здоров’я. Водночас у російському інформаційному просторі циркулюють інші версії – зокрема, його критика рішень щодо обмеження інтернету та месенджерів у прикордонних районах. Саме після цього, зазначають аналітики, й активізувалися чутки про його відставку.

Схожий сценарій уже застосували до колишнього керівника Курської області Олексія Смирнова. Якщо ж кадрові рішення щодо Бєлгородщини та Брянщини будуть ухвалені, це означатиме повне перезавантаження влади в регіонах, що безпосередньо межують із північною Україною.

Головною причиною таких кроків експерти називають спробу Кремля знизити рівень невдоволення серед населення прикордоння. Постійна небезпека, обстріли та обмеження викликають зростання соціальної напруги, що може вплинути на результати виборів.

В ISW вважають, що Москва намагається перенаправити відповідальність за проблеми з центральної влади на місцевих чиновників. Таким чином Кремль прагне зберегти підтримку президента та правлячої партії, мінімізувавши ризики протестного голосування у 2026 році.

