Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна могла б зберегти кордони 1991 року, якби європейські країни нібито змусили українську опозицію виконати свої обіцянки. Таку заяву російський посадовець зробив під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого війні проти України.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров у своєму виступі повторив традиційні для Кремля пропагандистські заяви щодо України та її міжнарожних партнерів. За словами представника Путіна, нібито саме дії європейських держав вплинули на зміну ситуації з українськими територіями. При цьому глава російського МЗС окремо згадав Крим.

"Якби європейці не займалися шахрайством і змусили б опозицію виконати обіцяне, Україна залишилася б у межах 1991 року, за винятком Криму", — сказав Лавров, який вкотре спробував перекласти відповідальність Москви за повномасштабне вторнення РФ та окупацію українських територій.

Очільник МЗС РФ також заявив, що європейські країни нібито не змогли відмовитися від "інстинкту брехати" та намагалися досягати своїх цілей "злочинними методами".

Лавров продовжив критику західних держав та української влади. Зокрема, він назвав "сумним", що колишні союзники Москви у Другій світовій війні нібито "дивляться крізь пальці" на дії президента України Володимира Зеленського.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що це не перша заява Лаврова про повернення України до кордонів 1991 року. На початку вересня очільник МЗС РФ заявив, що вимога повернути Україну до кордонів 1991 року нібито означатиме, що люди, яких Москва називає "російськомовними" або "людьми російської культури", знову опиняться під контролем Києва. Лавров назвав це "концтабором", повторюючи одну з ключових тез російської пропаганди.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський зробив заяву про Крим.