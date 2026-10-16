Москва більше не літає: що сталося з роботою аеропортів після атаки дронів

У Москві вночі припиняли роботу всі аеропорти, а повітряний простір над російською столицею, судячи з даних сервісу Flightradar24, виявився практично порожнім. Про ситуацію повідомляли місцеві Telegram-канали.

Аеропорт. Фото: з відкритих джерел

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили протиповітряної оборони нібито перехоплювали безпілотники, які прямували у бік столиці. На тлі цих повідомлень авіасполучення зіткнулося з обмеженнями, які торкнулися всіх московських аеропортів.

Дані Flightradar24 показали, що на момент появи повідомлень над містом не було літаків. Це вказує на масштаб обмежень повітряного руху, проте саме не підтверджує ні кількість безпілотників, ні обставини їх можливого перехоплення.

Офіційна інформація про наслідки передбачуваної атаки, можливі пошкодження на землі та наявність постраждалих у наведених повідомленнях була відсутня.

Подробиці про тривалість обмежень, причини зупинення роботи кожного з аеропортів та терміни повного відновлення авіасполучення також не уточнювалися.

Нічні повідомлення про активність російської ППО знову привернули увагу до питань безпеки повітряного простору Москви. При цьому без додаткових офіційних даних поки що неможливо встановити масштаб інциденту та оцінити його наслідки.

Російська влада не представила у зазначених повідомленнях докладної картини події, тому обставини нічних обмежень вимагають подальшого уточнення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — літак Путіна застряг у повітрі через атаку дронів: деталі небувалого апокаліпсису в Москві.



