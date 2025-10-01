Найближчий союзник США також сприяє продовженню війни РФ проти України: деталі

Імпорт російської нафти до Тайваню виріс майже в шість разів і приніс Кремлю мільярдні доходи, яких вистачило б на виробництво сотень тисяч дронів. Як передає портал "Коментарі", про це свідчить аналіз Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та Фонду екологічних прав (ERF), Ecodefense та Urgewald.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що з 2022 року імпорт російської нафти на Тайвань зріс майже вшестеро, що дало Росії 1,7 млрд доларів прибутку. Цієї суми вистачило б на виробництво 170 тисяч дронів "Гербера", стверджують дослідники.

Через таку торгівлю Тайваню загрожує погіршення дипломатичних відносин із країнами, які вводять санкції проти РФ та її торгівлі паливом.

Наголошується, що Тайвань надав Україні загальну двосторонню допомогу на суму 50 млн. доларів США з початку вторгнення. Проте за нафту Росії довелося заплатити суму більш ніж у 220 разів більшу – 11,2 млрд доларів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до кінця червня 2025 року Тайвань імпортував 6,8 мільйона тонн російської нафти на суму 4,9 млрд. доларів США, що становить 20% від загального обсягу експорту Росії. Таким чином, Тайвань став третім за масштабами покупцем у світі.

У публікації йдеться, що ЄС, США та Великобританія імпортували нафтохімічну продукцію, виготовлену з нафти на нафтопереробному заводі "Майляо", на суму приблизно 334 млн. доларів США.

Ці постачання до країн, які застосовують санкції, ймовірно, містять молекули російської сировини через значну залежність нафтопереробного заводу від нафти Кремля.

Як відомо, у ЄС планують повністю відмовитись від нафти з Росії найближчим часом. У той же час глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що новий пакет санкцій проти Москви передбачатиме відмову ЄС від ЗПГ Росії.

