У середовищі російських ультрапатріотичних пропагандистів після масштабних підривів засобів зв'язку у Лівані кількарічної давнини стрімко поширюються конспірологічні теорії та страх перед сучасними технологіями. Цього разу головним рупором антизахідних фобій став близький до Кремля філософ Олександр Дугін, який закликав співвітчизників бачити смертельну загрозу в будь-яких імпортних товарах.

Смартфон Apple iPhone 18

Ідеолог упевнений, що Сполучені Штати та їхні союзники вже розглядають побутову електроніку як засіб ведення повномасштабної війни.

"Цілком логічно припустити, що нові айфони 18 на ізраїльських чипах, які постачаються до Росії, будуть точно такими ж, як ліванські пейджери, — безальтернативно заявив Олександр Дугін у своєму блозі, намагаючись спрогнозувати технологічний апокаліпсис для російських користувачів. Малюючи картину глобальної змови, ультранаціоналіст додав: — Вони готові за необхідності вибухнути і знищити власника. Взагалі все, що приходить сьогодні з Заходу, який серйозно налаштований на повноцінну війну з нами, легко може виявитися орудієм масового знищення".

Для підкріплення своїх маніпулятивних тез російський пропагандист вдався до радикальних історичних паралелей із колонізацією Америки. На його думку, сучасні методи Заходу нічим не відрізняються від дій англосаксів у минулих століттях.

"За допомогою отруєних чумою ковдр, подарованих довірливим індіанцям, англосакси здійснили багатомільйонний геноцид корінного населення Північної Америки, — висловив переконання Дугін, транслюючи традиційні кремлівські наративи про демонізацію РФ у світі. Підсумовуючи свої роздуми, філософ констатував: — Що їх зупинить від повного винищення нас? Сьогодні в очах Заходу ми достатньо демонізовані, щоб з'явився хоч якийсь сумнів у цьому у глобалістських лідерів".

Такі заяви Дугіна чітко відображають глибинний страх російських еліт перед технологічною залежністю від західних країн, яку Москва так і не змогла подолати, попри роки розмов про "імпортозаміщення". На тлі санкцій та виходу світових брендів з ринку РФ, подібна абсурдна риторика використовується для психологічної підготовки населення до повної ізоляції та відмови від сучасних благ цивілізації.

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