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Недилько Ксения
У середовищі російських ультрапатріотичних пропагандистів після масштабних підривів засобів зв'язку у Лівані кількарічної давнини стрімко поширюються конспірологічні теорії та страх перед сучасними технологіями. Цього разу головним рупором антизахідних фобій став близький до Кремля філософ Олександр Дугін, який закликав співвітчизників бачити смертельну загрозу в будь-яких імпортних товарах.
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Ідеолог упевнений, що Сполучені Штати та їхні союзники вже розглядають побутову електроніку як засіб ведення повномасштабної війни.
Для підкріплення своїх маніпулятивних тез російський пропагандист вдався до радикальних історичних паралелей із колонізацією Америки. На його думку, сучасні методи Заходу нічим не відрізняються від дій англосаксів у минулих століттях.
Такі заяви Дугіна чітко відображають глибинний страх російських еліт перед технологічною залежністю від західних країн, яку Москва так і не змогла подолати, попри роки розмов про "імпортозаміщення". На тлі санкцій та виходу світових брендів з ринку РФ, подібна абсурдна риторика використовується для психологічної підготовки населення до повної ізоляції та відмови від сучасних благ цивілізації.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що iPhone Duo висміяли конкуренти: Samsung і Motorola влаштували онлайн-тролінг Apple.