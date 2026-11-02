НПЗ РФ горітимуть: який важливий об'єкт уразила Україна

У ніч проти 2 листопада Самарська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ймовірною ціллю стала лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара", яка розташована в районі населеного пункту Просвіт. Після передбачуваного удару на території об'єкту виникла пожежа, повідомляють російські Telegram-канали та OSINT-паблік.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Перші попередження про загрозу появи безпілотників у регіоні почали поширюватись близько 03:00. Російські моніторингові ресурси закликали мешканців дотримуватись заходів безпеки. Крім того, в Telegram повідомлялося про евакуацію співробітників із кількох складських об'єктів безпосередньо в Самарі.

Приблизно до 05:00 у мережі з'явилися відеозаписи та повідомлення про наслідки атаки у районі Просвіту. OSINT-канали стверджують, що дрони досягли нафтової станції, після чого там почалося загоряння. Офіційного підтвердження характеру пошкоджень наразі немає.

ЛВДС "Самара" має важливе значення для російської нафтової галузі. Об'єкт забезпечує прийом, зберігання та подальше транспортування нафти. Зокрема, станція має у своєму розпорядженні великий резервуарний парк і є одним з важливих елементів нафтотранспортної інфраструктури країни.

За інформацією моніторингових ресурсів, це вже третя атака на об'єкт останнім часом.

На момент публікації влада Самарської області публічно не прокоментувала повідомлення про удар і пожежу. Масштаби можливих пошкоджень та наслідки для роботи нафтової інфраструктури уточнюються.

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