Попередження Європи про винищувачів РФ: у Кремлі зробили нову заяву
Попередження Європи про винищувачів РФ: у Кремлі зробили нову заяву

У Москві заявили, що не знають про жодні попередження Європи про винищувачів РФ

26 вересня 2025, 08:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали вигадками повідомлення у західних ЗМІ про те, що європейські дипломати непублічно передали Москві попередження про готовність збивати винищувачі РФ у разі подальших зухвалих порушень повітряного простору членів НАТО. Відповідну заяву зробила речниця російського МЗС Марія Захарова.

Попередження Європи про винищувачів РФ: у Кремлі зробили нову заяву

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

На питання про публікацію Bloomberg, де з посиланням на джерела розповідають про передане Росії попередження, Захарова заявила, що "не розуміє про що це", а далі назвала такі витоки ЗМІ „нагнітанням”.

"Я це бачила, але взагалі не розумію, про що це. Мені здається, що це якісь чергові вигадки цієї конкретної західної агенції", — заявила речник МЗС РФ.

При цьому вона додала, що це "новина в лапках" та її "зліпили, щоб розвивати тему абсолютно русофобської, агресивної, ненормальної риторики західноєвропейських".

"Мені здається, це робиться навмисне і спеціально з метою зробити більш гучними заяви представників країн ЄС, які нагнітають цю агресивну риторику, атмосферу навколо Росії і загалом майбутнього європейського континенту... Безперервно говорять про необхідність мілітаризації, розправитися з нашою країною різними методами, звинувачуючи там у безпілотниках, так додав".

За інформацією Bloomberg, глави посольств Великобританії, Німеччини та Франції на "напруженій зустрічі в Москві" висловили стурбованість через порушення трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії 19 вересня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що НАТО та Євросоюз "руками України" оголосили Росії "справжню війну" і безпосередньо беруть участь у ній. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву Лавров зробив на нараді міністрів закордонних справ "G20".




