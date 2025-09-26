Попередження Європи про винищувачів РФ: у Кремлі зробили нову заяву

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали вигадками повідомлення у західних ЗМІ про те, що європейські дипломати непублічно передали Москві попередження про готовність збивати винищувачі РФ у разі подальших зухвалих порушень повітряного простору членів НАТО. Відповідну заяву зробила речниця російського МЗС Марія Захарова.

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

На питання про публікацію Bloomberg, де з посиланням на джерела розповідають про передане Росії попередження, Захарова заявила, що "не розуміє про що це", а далі назвала такі витоки ЗМІ „нагнітанням”.

"Я це бачила, але взагалі не розумію, про що це. Мені здається, що це якісь чергові вигадки цієї конкретної західної агенції", — заявила речник МЗС РФ.

При цьому вона додала, що це "новина в лапках" та її "зліпили, щоб розвивати тему абсолютно русофобської, агресивної, ненормальної риторики західноєвропейських".

"Мені здається, це робиться навмисне і спеціально з метою зробити більш гучними заяви представників країн ЄС, які нагнітають цю агресивну риторику, атмосферу навколо Росії і загалом майбутнього європейського континенту... Безперервно говорять про необхідність мілітаризації, розправитися з нашою країною різними методами, звинувачуючи там у безпілотниках, так додав".

За інформацією Bloomberg, глави посольств Великобританії, Німеччини та Франції на "напруженій зустрічі в Москві" висловили стурбованість через порушення трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії 19 вересня.

