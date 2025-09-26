Больше не «СВО»: Лавров прямо заявил против кого РФ теперь ведет войну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз "руками Украины" объявили России "настоящую войну" и непосредственно участвуют в ней. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Лавров сделал на совещании министров иностранных дел "G20".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

В традиционной российской пропаганде манере Сергей Лавров заявил, что "кризис" в Украине "спровоцирован коллективным Западом", и что НАТО и ЕС "объявили России настоящую войну руками Украины и прямо участвуют в ней".

Эти заявления появились через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть захваченные Россией территории, а саму РФ сравнил с "бумажным тигром" (английское выражение, которое примерно означает "колос на глиняных ногах").

Трамп также заявил представителям масс-медиа, что страны НАТО должны иметь право сбивать российские беспилотники, которые пересекают их воздушное пространство.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским ошеломил заявлением, отметив, что Украина может вернуть свои территории. Однако лидер США сказал, что война будет продолжаться долго.

Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Марк Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу в Нью-Йорке 24 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте Государственного департамента США.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле довольно резко отреагировали на новые заявления Трампа: что теперь говорят о мирных переговорах.



