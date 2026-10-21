Путін та Віткофф зустрілися у Петербурзі: що говорили про Україну та відносини Росії та США

Очільник Кремля Володимир Путін розпочав офіційну зустріч зі Стівом Віткоффом, спеціальним представником президента США Дональда Трампа. Ключовими темами діалогу стали дипломатичні шляхи припинення війни в Україні, повернення до торгово-економічного діалогу та врегулювання регіональних криз.

Стів Віткофф і Володимр Путін

Російський лідер попросив Віткоффа передати щирі слова вдячності за зусилля щодо України не лише Дональду Трампу, але й його дружині Меланії. Зі свого боку, Стівен Віткофф повідомив, що привіз документи, в яких викладаються підходи щодо проблеми українського врегулювання.

"У нашій крайній телефонній розмові, — зауважив російський лідер, акцентуючи на позиції президента США, — Трамп особисто наголошував на безальтернативності завершення цього конфлікту. Його ключовим мотивом є повне зупинення людських втрат".

Російська сторона також виявила інтерес до результатів нещодавнього дипломатичного раунду за участю України, що проходив у Норвегії. Зі свого боку, Віткофф дав позитивну оцінку цим контактам в Осло, назвавши їх результативними та такими, що демонструють рух уперед.

"Ми бачимо реальні зрушення, — підкреслив спецпосланник Білого дому. — Ба більше, на сьогодні вже сформовано серйозн і підготовч і передумови , як і дозволя ють вийти на угоду про припинення вогню в Україні".

Американський представник висловив сподівання, що Москва розгляне ініціативу щодо відновлення переговорного процесу в тристоронньому форматі (РФ — США — Україна) для узгодження суто технічних параметрів потенційного миру. Крім того, Віткофф від імені Дональда Трампа переказав подяку за компромісне рішення Москви щодо так званої "дизельної угоди". Путін заявив, що після цього рішення щодо дизелю ціни на світових ринках упали на 5–6 відсотків.

Окремим успіхом зустрічі стало розв'язання гуманітарного питання — звільнення американського громадянина Стівена Хаббарда. Дипломат висловив особисту вдячність за цей крок.

"Американець уже перебуває в терміналі аеропорту Пулково, — запевнив Путін свого співрозмовника, — звідки невдовзі зможе вилетіти на батьківщину".

Окрім європейської безпеки, сторони сфокусувалися на Близькому Сході та двосторонній торгівлі. Путін заявив, що Москві цікаві стратегічні оцінки Вашингтона щодо ситуації навколо Ірану, і Росія готова виступити посередником у врегулюванні. При цьому він заявив, що пропозиції РФ щодо іранської ядерної проблеми є добре відомими. Також Путін зазначив, що має намір обговорити з Віткоффом деякі міркування щодо можливої зустрічі з Трампом у Китаї.

Що стосується економічних зв'язків, то Кремль задекларував готовність масштабно повернутися на американський ринок.

"Російська Федерація, — резюмував Путін, окреслюючи потенціал економічної співпраці, — володіє ресурсами для постачання добрив у значних обсягах споживачам у США, якби для цього зняли штучні обмеження".

Стів Віткофф підтвердив, що після досягнення тривалого миру в Україні перед Вашингтоном та Москвою відкриються вагомі перспективи для відновлення та розширення повноцінних економічних відносин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" , що очільник Офісу Президента Кирило Буданов в Осло спростував російський фейк щодо нібито окупації одного з міст Донеччини. За його словами, розповсюджувані ворогом чутки не мають нічого спільного з дійсністю.