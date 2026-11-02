Путіна знову надули: яке ключове місто Донбасу РФ досі не контролює

Російська армія вже більше року намагається захопити Костянтинівку на Донеччині, проте досі не змогла встановити контроль над містом. Незважаючи на заяви Володимира Путіна про нібито захоплений населений пункт, українські військові продовжують утримувати там позиції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, перші російські інфільтраційні групи проникли до Костянтинівки ще у жовтні 2025 року. Істотне тактичне просування окупанти почали демонструвати у червні 2026-го. Однак навіть після року бойових дій місто залишається не повністю захопленим.

ISW оцінює, що російські війська просунулися приблизно на 36,31% території Костянтинівки. Якщо враховувати також райони проникнення російських груп, їхня присутність фіксується на 75,54% міської території. При цьому українські підрозділи зберігають позиції усередині населеного пункту.

Це має важливе значення для подальшої оборони. Збереження української присутності дає Силам оборони додатковий час для зміцнення та підготовки оборонних рубежів за Костянтинівкою.

Водночас російські війська намагаються просуватися у напрямку Олексієво-Дружківки, не завершивши захоплення самого міста. За оцінкою ISW, така тактика створює ризики для південного флангу російських сил і може ускладнити постачання передових підрозділів.

Крім того, з кінця вересня по жовтень українські військові проводили контратаки на південний захід і на південь від Дружківки, ймовірно, прагнучи зірвати можливе просування противника з цього напрямку.

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