Понад 500 тисяч громадян РФ визнано неплатоспроможними. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Рублі. Фото: з відкритих джерел

За підсумками 2025 року Свердловська область увійшла до п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю банкрутств серед фізичних осіб та індивідуальних підприємців. Протягом року кількість повідомлень про судову реалізацію майна в області збільшилася майже на 28%.

За абсолютними показниками Свердловщина випередила Санкт-Петербург, де зафіксовано понад 20 тисяч банкрутів.

До антирейтингу також традиційно входять Москва, Московська область та Краснодарський край — регіони з зростаючим рівнем заборгованості населення.

Загалом у країні ситуація ще гірша: у 2025 році судові банкрутства серед фізосіб зросли більш ніж на 31% і досягли майже 568 тисяч випадків.

Основними причинами зростання банкрутств називають падіння реальних доходів, подорожчання життя та надмірні борги домогосподарств.

"Формальна "економічна стабільність", яку декларує російська влада, не має підтвердження у реальному фінансовому стані громадян", — зазначають у СЗРУ.

Причому понад 97% справ ініціюють самі боржники, фактично визнаючи свою нездатність виплачувати борги. Це свідчить про системну кризу, яка поки що не має ознак швидкого вирішення.

