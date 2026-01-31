logo_ukra

Росіяни стрімко втрачають гроші: розвідка розкрила нові факти

Розвідка встановила, чому особисті банкрутства в РФ б'ють рекорди

31 січня 2026, 09:00
Понад 500 тисяч громадян РФ визнано неплатоспроможними. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Росіяни стрімко втрачають гроші: розвідка розкрила нові факти

Рублі. Фото: з відкритих джерел

За підсумками 2025 року Свердловська область увійшла до п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю банкрутств серед фізичних осіб та індивідуальних підприємців. Протягом року кількість повідомлень про судову реалізацію майна в області збільшилася майже на 28%.

За абсолютними показниками Свердловщина випередила Санкт-Петербург, де зафіксовано понад 20 тисяч банкрутів.

До антирейтингу також традиційно входять Москва, Московська область та Краснодарський край — регіони з зростаючим рівнем заборгованості населення.

Загалом у країні ситуація ще гірша: у 2025 році судові банкрутства серед фізосіб зросли більш ніж на 31% і досягли майже 568 тисяч випадків.

Основними причинами зростання банкрутств називають падіння реальних доходів, подорожчання життя та надмірні борги домогосподарств.

"Формальна "економічна стабільність", яку декларує російська влада, не має підтвердження у реальному фінансовому стані громадян", — зазначають у СЗРУ.

Причому понад 97% справ ініціюють самі боржники, фактично визнаючи свою нездатність виплачувати борги. Це свідчить про системну кризу, яка поки що не має ознак швидкого вирішення.

Читайте на порталі "Коментарі" — країни Європейського Союзу остаточно затвердили план повної відмови від російського газу, встановивши чіткі дедлайни до кінця 2027 року. На цьому тлі в самій Росії 2025 став гіршим для торгівлі за останнє десятиліття — економіка зіткнулася з масовими банкрутствами і падінням ділової активності. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.




Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/masovi-bankrutstva-v-rf-ponad-piv-miliona-hromadyan-vyznani-neplatospromozhnymy
