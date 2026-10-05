Ще одна країна стягує війська до кордону з РФ та готується відбивати можливе вторгнення

Естонія розпочала масштабне постійне переміщення своїх військових підрозділів ближче до рубежів із Російською Федерацією та активно інвестує в далекобійне озброєння, здатне уражати цілі в глибокому тилу ворога. Такі кроки зумовлені переходом країни до оновленої концепції "активної оборони", пише Financial Times.

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Військове командування та спецслужби Балтійської республіки не бачать ознак того, що Москва прагне повномасштабного зіткнення з НАТО щонайменше у найближчі два роки. Водночас там переконані: Кремль цілеспрямовано готується до майбутньої війни. Естонське керівництво серйозно занепокоєне ризиком локального вторгнення РФ, метою якого може стати випробування на міцність статті про колективну безпеку Північноатлантичного альянсу. При цьому в Таллінні визнають, що наразі ні сама Естонія, ні блок загалом не мають достатніх сил для гарантованого стримування такого точкового нападу.

Саме через ці виклики держава, яка повністю покладається на союзників у захисті свого повітряного простору, радикально переглядає військову логістику. Ключове бойове з'єднання країни — 1-ша бригада — назавжди залишає місце дислокації у Тапі й перебирається до Йихві, розташованого всього за 50 кілометрів від російської межі. На новому місці вже будують потужну інфраструктуру для військовослужбовців.

Паралельно розгортається будівництво ще одного військового об'єкта в Нарві, розрахованого на 1000 солдатів. Цей пункт передбачає постійне перебування 200 військових із можливістю оперативно розгорнути сили до повної місткості у разі виникнення загрози.

Наразі естонська влада розраховує на часовий буфер, поки основні боєздатні сили окупаційної армії РФ заблоковані на українських фронтах. Проте припинення бойових дій в Україні може миттєво переформатувати рівень загрози для Балтії.

"Ми боялися війни [в Україні]", — відверто поділився аналізом ситуації високопосадовець естонської розвідки, змальовуючи нинішні тривоги європейських безпекових кіл. Оцінюючи майбутні ризики для своєї країни після можливого заморожування чи завершення бойових дій на півдні, він резюмував: "Тепер ми боїмося закінчення війни".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що європейські дипломати демонструють солідарність з Україною та відмовляються піддаватися на черговий шантаж Москви. Офіційні представництва всіх держав-членів Європейського Союзу, які мають свої місії у Києві, продовжують виконувати свої обов'язки у звичайному режимі.