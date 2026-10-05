logo_ukra

BTC/USD

86207

ETH/USD

2719.33

USD/UAH

44.99

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Ще одна країна стягує війська до кордону з РФ та готується відбивати можливе вторгнення
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще одна країна стягує війська до кордону з РФ та готується відбивати можливе вторгнення

«Тепер ми боїмося завершення війни»: чому Естонія терміново розбудовує військові бази біля Росії

5 жовтня 2026, 09:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Естонія розпочала масштабне постійне переміщення своїх військових підрозділів ближче до рубежів із Російською Федерацією та активно інвестує в далекобійне озброєння, здатне уражати цілі в глибокому тилу ворога. Такі кроки зумовлені переходом країни до оновленої концепції "активної оборони", пише Financial Times.

Ще одна країна стягує війська до кордону з РФ та готується відбивати можливе вторгнення

Ілюстративне фото

Військове командування та спецслужби Балтійської республіки не бачать ознак того, що Москва прагне повномасштабного зіткнення з НАТО щонайменше у найближчі два роки. Водночас там переконані: Кремль цілеспрямовано готується до майбутньої війни. Естонське керівництво серйозно занепокоєне ризиком локального вторгнення РФ, метою якого може стати випробування на міцність статті про колективну безпеку Північноатлантичного альянсу. При цьому в Таллінні визнають, що наразі ні сама Естонія, ні блок загалом не мають достатніх сил для гарантованого стримування такого точкового нападу.

Саме через ці виклики держава, яка повністю покладається на союзників у захисті свого повітряного простору, радикально переглядає військову логістику. Ключове бойове з'єднання країни — 1-ша бригада — назавжди залишає місце дислокації у Тапі й перебирається до Йихві, розташованого всього за 50 кілометрів від російської межі. На новому місці вже будують потужну інфраструктуру для військовослужбовців.

Паралельно розгортається будівництво ще одного військового об'єкта в Нарві, розрахованого на 1000 солдатів. Цей пункт передбачає постійне перебування 200 військових із можливістю оперативно розгорнути сили до повної місткості у разі виникнення загрози.

Наразі естонська влада розраховує на часовий буфер, поки основні боєздатні сили окупаційної армії РФ заблоковані на українських фронтах. Проте припинення бойових дій в Україні може миттєво переформатувати рівень загрози для Балтії.

"Ми боялися війни [в Україні]", — відверто поділився аналізом ситуації високопосадовець естонської розвідки, змальовуючи нинішні тривоги європейських безпекових кіл. Оцінюючи майбутні ризики для своєї країни після можливого заморожування чи завершення бойових дій на півдні, він резюмував: "Тепер ми боїмося закінчення війни".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що європейські дипломати демонструють солідарність з Україною та відмовляються піддаватися на черговий шантаж Москви. Офіційні представництва всіх держав-членів Європейського Союзу, які мають свої місії у Києві, продовжують виконувати свої обов'язки у звичайному режимі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини