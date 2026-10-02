У Міноборони РФ цинічно назвали причину атаки мостів: до чого тут Донбас

Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило черговий звіт, у якому цинічно відзвітувало про нічні повітряні атаки на територію України. Російське військове командування відкрито визнало удари по логістичній та енергетичній системі, традиційно прикриваючи терор проти мирного населення вигадками про "забезпечення інтересів ЗСУ". Окупанти деталізували цілі своїх безпілотників на Київщині та Одещині, а також заявили про напад на транспортне судно у Чорному морі.

Міноборони РФ. Ілюстративне фото

У своєму звіті російське військове відомство прямо вказує, що тримає під прицілом критичні транспортні та енергетичні вузли в столичному регіоні. Країна-агресорка намагається зупинити внутрішнє сполучення та створити гуманітарну кризу.

"Збройні сили РФ продовжують здійснювати вогневе ураження об'єктів портової, паливно-енергетичної інфраструктури України, а також морського транспорту", — цинічно декларують у пресслужбі оборонного відомства Росії, намагаючись легітимізувати воєнні злочини.

Описуючи ураження у столиці, загарбники запевняють, нібито "під час нічної атаки дронів у Києві поцілили в автомобільно-залізничний міст через Дніпро", який, за версією Кремля, використовувався для перекидання підкріплень та техніки на Донбаський напрямок.

Паралельно ворог відзвітував про напад на енергосистему прилеглої області, назвавши цивільну інфраструктуру військовою ціллю.

"У Київській області під удар потрапила електрична підстанція "Київська" в районі населеного пункту Наливайківка", — заявили окупанти.

За їхніми словами, цей об'єкт нібито "перерозподіляв світло для підприємств оборонно-промислового комплексу".

Окремим вектором нічного терору росіян став південний регіон України. Москва продовжує цілеспрямовано нищити зернову логістику та портові потужності Подунав'я, підриваючи економічну стабільність країни.

"В Одеській області зафіксовано влучання у виробничо-промисловий комплекс на території порту Ізмаїл", — стверджують у зведенні російського Міноборони.

Традиційно для своєї пропаганди ворог додав, що ця гавань начебто "відповідала за логістику пального та військового майна".

Окрім сухопутних цілей, загарбники похвалилися актом морського піратства в нейтральних чи територіальних водах.

"Додатково в акваторії Чорного моря під час переходу було атаковано суховантажне судно", — резюмували у відомстві країни-агресорки, виправдовуючи напад на цивільний плавзасіб тим, що він начебто транспортував до Одеси "вантажі подвійного призначення".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через атаку у Києві повністю або частково перекрито три мости. Сполучення лівого з правим берегом значно ускладнено.