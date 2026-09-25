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У Путіна є онука від Зеленського: що відомо про доньку Катерини Тихонової

Таємниці родини глави Кремля: журналісти з'ясували особисті дані 8-річної доньки молодшої спадкоємиці Путіна

25 вересня 2026, 14:22
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Недилько Ксения

У медіапросторі з'явилися нові подробиці про непублічне життя родини очільника Кремля Володимира Путіна. Завдяки розслідуванню журналістів видання "Проєкт", які проаналізували злиту в мережу базу даних Федеральної прикордонної служби РФ, стало відомо ім'я однієї з його онук. Нею виявилася восьмирічна дівчинка, яка народилася у грудні 2017 року і офіційно зареєстрована як Ельза Тихонова.

У Путіна є онука від Зеленського: що відомо про доньку Катерини Тихонової

Катерина Тихонова і Ігор Зеленський

"У керівниці фонду "Іннопрактика" Катерини Тихонової та відомого балетмейстера Ігоря Зеленського підростає спільна донька", — повідомляє у своєму дописі інформаційний ресурс "Новости "Агентства"".

Як зазначають розслідувачі, дитина носить прізвище своєї матері, яка є молодшою серед офіційних доньок російського президента. Сама Катерина, як відомо, уже тривалий час живе та веде діяльність під вигаданим прізвищем Тихонова для приховування родинних зв'язків із диктатором.

У Путіна є онука від Зеленського: що відомо про доньку Катерини Тихонової - фото 2

"Цю інформацію розслідувачам вдалося встановити під час детального вивчення закритих прикордонних реєстрів, що потрапили у відкритий доступ, — підкреслюють журналісти, анонсуючи масштабніше викриття прихованого життя російських еліт. — Уже наступного тижня ми оприлюднимо велике розслідування під назвою "Попутники"".

Автори матеріалу додають, що у майбутній публікації, яка повністю спирається на масив даних прикордонної служби, буде детально розказано про таємні закордонні маршрути, транспортні засоби та коло спілкування російських високопосадовців, які, попри офіційну риторику, продовжують активно користуватися благами західного світу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, який знак зодіаку серед трійки Зеленський, Трамп і Путін є морально найсильнішим.



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