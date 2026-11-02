У Росії вибухнув черговий літак: у ГУР підтвердили ліквідацію авіації

На російському військовому летовищі "Ахтубінськ" зазнав катастрофічного руйнування гордість ворожої авіації — найновіший багатоцільовий винищувач Су-57. Інцидент, який завдав Кремлю збитків на суму близько 150 мільйонів доларів, стався 29 жовтня 2026 року безпосередньо під час запуску двигунів літака.

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За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, цей літак комплектується авіаційним турбореактивним двоконтурним двигуном АЛ-41Ф1, відомим також під кодовою назвою "іздєліє 117".

"Одна з причин, чому двигуни такого типу можуть вибухати або зазнавати катастрофічного руйнування, — пояснюють у воєнній розвідці, — це пальне неналежної якості".

Подібні технічні колапси є прямим наслідком успішних ударів по нафтопереробній інфраструктурі ворога. У відомстві нагадали, що раніше вже звітували про стрімке зростання залежності Москви від закордонних поставок авіаційного палива. Це відбулося "на тлі скорочення внутрішнього виробництва авіагасу через українські “далекобійні санкції”", як зазначають представники ГУР МО України.

Аби бодай якось перекрити дефіцит та підтримувати бойову авіацію в робочому стані, держава-агресор вимушена шукати обхідні шляхи на міжнародному ринку.

"Нині воєнна розвідка розкриває чергову логістичну схему, — резюмують аналітики ГУР, додаючи, що Росія розгорнула таємний маршрут, — яку держава-агресор росія застосовує для морського імпорту бензину та авіаційного палива з Вадінарського НПЗ Nayara Energy , що розташований в Індії".

Проте, як показує практика, імпортне пальне та складні логістичні ланцюжки вже призводять до виходу з ладу найдорожчої російської техніки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за минулу добу окупанти втратили рекордну кількість військових за всю війну.