У США оцінили обіцянки Путіна не нападати на ЄС та НАТО
У США оцінили обіцянки Путіна не нападати на ЄС та НАТО

В ISW звернули увагу, що Росія вже брала на себе зобов'язання, які потім неодноразово порушувала

23 грудня 2025, 10:32
Автор:
Кравцев Сергей

Систематичне порушення путінським режимом норм міжнародного права свідчить про необхідність надання Україні надійних та дієвих гарантій безпеки, які унеможливлять відновлення російської агресії в майбутньому. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

У США оцінили обіцянки Путіна не нападати на ЄС та НАТО

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики звертають увагу на нещодавню заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, який заявив про готовність Росії юридично зафіксувати намір не нападати на країни ЄС та НАТО у рамках майбутньої резолюції щодо припинення війни проти України.

У ISW кажуть, що подібні зобов'язання Росія вже брала він раніше. Зокрема, Будапештський меморандум 1994 року передбачав гарантії поваги до територіальної цілісності України та зобов'язання вживати заходів у разі агресії в обмін на відмову Києва від ядерної зброї.

Аналітики зазначають, що російський диктатор Володимир Путін уже багато разів демонстрував готовність ігнорувати міжнародні угоди та змінювати внутрішнє законодавство заради власних політичних інтересів. Зокрема, 2020 року в Росії було внесено зміни до конституції, які дозволили Путіну залишатися при владі.

"Те, як Кремль порушує міжнародні домовленості та змінює власну конституцію, демонструє нікчемність таких російських обіцянок", — наголошують у ISW.

У звіті наголошується, що будь-які декларативні гарантії з боку Росії без реальних механізмів стримування не можуть вважатися достатніми для забезпечення довгострокової безпеки України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — катастрофа дедалі ближча: на Заході озвучили новий прогноз для РФ та Путіна на 2026 рік.

Також видання "Коментарі" повідомляло — до кінця року РФ очікує подвійний удар: Зеленський заінтригував заявою.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-22-2025/
