logo_ukra

BTC/USD

78973

ETH/USD

2223.95

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Удар під дих Кремля: який важливий об'єкт уражений на Ставропольщині РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар під дих Кремля: який важливий об'єкт уражений на Ставропольщині РФ

Дрони вдарили по хімзаводу на Ставропольщині, спалахнула пожежа

16 травня 2026, 07:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вночі 16 травня безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що система ППО не спрацювала жодного разу.

Удар під дих Кремля: який важливий об'єкт уражений на Ставропольщині РФ

Атака на "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. Фото: із відкритих джерел

Серія вибухів лунала у Невинномиську близько 2:30 ночі. На відео, опублікованому місцевими жителями, видно масштабну пожежу на території заводу.

Пожежа розгорялася протягом кількох десятків хвилин. Місцеві жителі скаржилися в соцмережах, що крім звуків вибухів від дронів, жодного пострілу ППО не було чути.

Варто зазначити, "Невинномиський Азот" — велике хімічне підприємство Ставропольського краю. Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки не надходило.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі 15 травня в Рязані пролунала серія сильних вибухів на тлі атаки невідомих безпілотників. На території Рязанського НПЗ – одного з найбільших у Росії – спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли у пабликах про 8-10 вибухів у різних районах міста.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Росії зафіксовано серію вибухів на тлі повідомлень про атаку безпілотників. Під ударом опинилася Оренбурзька область, зокрема район міста Орськ, де розташовані промислові об'єкти, включаючи нафтопереробну інфраструктуру. Про інцидент повідомляють моніторингові канали Exilenova та Supernova.                                               

Раніше "Коментарі" писали – полум'я в тилу РФ: ЗСУ вдарили по ключових нафтозаводах та паливному вузлі армії Путіна.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини