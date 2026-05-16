Удар під дих Кремля: який важливий об'єкт уражений на Ставропольщині РФ

Вночі 16 травня безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що система ППО не спрацювала жодного разу.

Атака на "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії.

Серія вибухів лунала у Невинномиську близько 2:30 ночі. На відео, опублікованому місцевими жителями, видно масштабну пожежу на території заводу.

Пожежа розгорялася протягом кількох десятків хвилин. Місцеві жителі скаржилися в соцмережах, що крім звуків вибухів від дронів, жодного пострілу ППО не було чути.

Варто зазначити, "Невинномиський Азот" — велике хімічне підприємство Ставропольського краю. Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки не надходило.

