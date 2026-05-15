Один из стратегически важных объектов РФ в огне: куда ударили дроны
НОВОСТИ

Один из стратегически важных объектов РФ в огне: куда ударили дроны

После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ

15 мая 2026, 07:35
Кравцев Сергей

Ночью 15 мая в Рязани раздалась серия сильных взрывов на фоне атаки неопознанных беспилотников. На территории Рязанского НПЗ – одного из крупнейших в России – вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщали в пабликах о 8-10 взрывах в разных районах города.

Удар по Рязанскому НПЗ. Фото: из открытых источников

Взрывы начали раздаваться около двух часов ночи. Очевидцы сообщали о звуках пролета дронов, ярких вспышках в небе, работе ПВО и сильном задымлении. В сети распространяются видео и фото масштабного пожара.

По данным мониторинговых ресурсов, под удар мог попасть Рязанский НПЗ. Его проектная мощность — 17,1 млн тонн нефти в год, что составляет около 5% общей нефтепереработки России.

Официальной информации от местных властей о последствиях атаки не поступало.

Одновременно атаки зафиксированы в нескольких других регионах РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил сбитие пяти беспилотников в Московской области. Об активной работе ПВО также сообщали жители Таганрога и Ейска.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России зафиксирована серия взрывов на фоне сообщений об атаке беспилотников. Под ударом оказалась Оренбургская область, в том числе район города Орск, где расположены промышленные объекты, включая нефтеперерабатывающую инфраструктуру. 

Также издание "Комментарии" сообщало – ночью 4 мая беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской в Москве. Мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку. При этом традиционно уточнил, что пострадавших нет. Одновременно дроны фиксировали над Самарой.

По информации мониторинговых каналов, украинские БПЛА маневрировали над городом на сверхнизких высотах. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.




