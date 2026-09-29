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«Чуш собача»: у США висунули Трампу жорстку претензію за підхід до Путіна

Американський республіканець заявив, що Москва могла сприйняти політику Вашингтону як слабкість, а ставка на особисті домовленості не дала очікуваного результату

29 вересня 2026, 12:55
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Клименко Елена








Американський політик-республіканець Борис Пінкус різко розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до міжнародної політики та його взаємодію з лідерами Росії та Китаю. На думку Пінкуса, Москва могла сприйняти обережність Вашингтону як прояв слабкості, що, за його оцінкою, позначилося на подальшій ескалації війни проти України.

«Чуш собача»: у США висунули Трампу жорстку претензію за підхід до Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пінкус звернув увагу на публічний формат зустрічей Трампа із закордонними лідерами. Він порівняв урочистий прийом Сі Цзіньпіна з торішньою зустріччю американського президента з Володимиром Путіним на Алясці. На його думку, такі дипломатичні сигнали можуть мати значення для авторитарних режимів.

"Критики кажуть: не порівнюй ти Путіна з цим. А чому не порівнюю? Вони друзі, вони складають одну й ту саму вісь зла", — заявив Пінкус.

Республіканець вважає, що після зустрічі із Сі Цзіньпіном Пекін не отримав від Вашингтона достатньо жорстких сигналів щодо війни Росії проти України. Він пов’язує це з тим, що Кремль, за його оцінкою, продовжує нарощувати тиск на українські міста. 

"Ця вісь сьогодні йде в атаку, відкриту атаку. Ми почали наш ефір із того, що відбувається сьогодні в Києві, у Харкові, в інших містах України, у Дніпрі. Чому? Тому що ця вісь відчула слабкість Заходу, насамперед Трампа", — сказав політик. 

Окремо Пінкус розкритикував ставку американської адміністрації на особисті домовленості з лідерами інших держав. На його думку, такий підхід не гарантує результату у відносинах із керівниками Росії, Китаю та інших авторитарних держав.

"Мир, заснований на угоді, і розрахунок Трампа на особисті контакти — це помилковий підхід. “Мій друг”, “він для мене найкращий”, “ми домовимося” — це не працює", — заявив Пінкус. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може готуватися до нової хвилі масованих ударів по українській критичній інфраструктурі взимку. Ймовірно, Москва накопичує ракетний ресурс, щоб у майбутньому атакувати об’єкти енергетики, тепло- та водопостачання. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Ng_CF7m3g5g
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