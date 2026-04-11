Ціни на пальне почнуть падати: яке рішення Трамп ухвалив по Ормузькій протоці

Сполучені Штати розпочинають операцію із забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці – одному з ключових маршрутів світових поставок нафти. Про це заявив президент Дональд Трамп, наголосивши, що такі дії можуть призвести до зниження цін на пальне.

Йдеться про стратегічно важливий коридор між Перською затокою та відкритим океаном, який контролює Іран. Саме через нього проходить значна частина світового нафтового експорту, а будь-які обмеження одразу впливають на глобальні ринки.

На цьому тлі стало відомо, що кораблі ВМС США вперше з початку ескалації пройшли протоку без погодження з Тегераном. Такий крок фактично демонструє готовність Вашингтона діяти силовими методами для гарантування безпеки судноплавства.

Експерти говорять, що у разі, якщо операція буде успішною, це може стабілізувати постачання нафти та спричинити поступове зниження цін на пальне у світі. Водночас ризики ескалації залишаються високими, адже Іран традиційно жорстко реагує на будь-які дії без його участі.

Таким чином, ситуація в Ормузькій протоці стає ключовим фактором не лише для Близького Сходу, а й для глобальної економіки. Подальший розвиток подій визначить, чи отримає світ дешевше паливо — або ж новий виток напруженості.

ціни на пальне в Україні стабілізуються лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході. Цього не може статися раніше, оскільки вони є "віддзеркаленням ситуації" у регіоні. Як передає портал "Коментарі", про це під час питань до уряду у Верховній Раді заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

