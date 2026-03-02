logo_ukra

Глава Пентагону пообіцяв ліквідувати кожного, хто зазіхне на життя американців
НОВИНИ

Глава Пентагону пообіцяв ліквідувати кожного, хто зазіхне на життя американців

«Ми знайдемо і вб’ємо вас»: США переходять до радикальних дій після ударів іранських дронів

2 березня 2026, 21:17
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Очільник оборонного відомства США Піт Гегсет виступив із надзвичайно різкою заявою на тлі ескалації ситуації на Близькому Сході. Коментуючи останні загрози на адресу своїх громадян, він наголосив, що Сполучені Штати не зупиняться ні перед чим задля захисту своїх людей.

Глава Пентагону пообіцяв ліквідувати кожного, хто зазіхне на життя американців

Піт Хегсет

"Якщо ви забираєте життя американців або створюєте загрозу для них у будь-якій точці планети, ми знайдемо вас без жодних вибачень чи вагань. І ми вас знищимо", — підкреслив Піт Гегсет.

Приводом для такої безкомпромісної риторики став серйозний інцидент у Бахрейні. За даними видання The Washington Post, іранський безпілотник типу "Шахед" влучив у готель, де на той момент перебували представники Міністерства оборони США. Повідомляється, що внаслідок атаки кілька американських співробітників отримали поранення.

Водночас ситуація з безпекою в регіоні ускладнюється виснаженням оборонних ресурсів союзників. Як повідомляє Bloomberg, Катар стикнувся з критичним дефіцитом засобів протиповітряної оборони. За поточних темпів інтенсивності обстрілів, наявних запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot у країни вистачить лише на чотири дні.

Ці події свідчать про новий виток напруженості, де прямі удари по американських посадовцях змушують Вашингтон переходити до мови ультиматумів та прямої сили.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на тлі загострення відносин між Вашингтоном та Тегераном у соціальній мережі X (колишній Twitter) розгорівся гучний скандал. Сторінка під назвою "Canada hates Trump" опублікувала допис, який багато хто розцінив як пряме підбурювання до замаху на життя Дональда Трампа.



