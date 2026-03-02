logo

Глава Пентагона пообещал ликвидировать каждого, кто посягнет на жизнь американцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава Пентагона пообещал ликвидировать каждого, кто посягнет на жизнь американцев

«Мы найдем и убьем вас»: США переходят к радикальным действиям после ударов иранских дронов

2 марта 2026, 21:17
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава оборонного ведомства США Пит Хегсет выступил с чрезвычайно резким заявлением на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Комментируя последние угрозы в адрес своих граждан, он подчеркнул, что Соединенные Штаты не остановятся ни перед чем для защиты своих людей.

Глава Пентагона пообещал ликвидировать каждого, кто посягнет на жизнь американцев

Пит Хегсет

"Если вы уносите жизнь американцев или создаете угрозу для них в любой точке планеты, мы найдем вас без всяких извинений или колебаний. И мы вас уничтожим", – подчеркнул Пит Хегсет.

Поводом для столь бескомпромиссной риторики стал серьезный инцидент в Бахрейне. По данным издания The Washington Post, иранский беспилотник типа "Шахед" попал в гостиницу, где в тот момент находились представители Министерства обороны США. Сообщается, что в результате атаки несколько американских сотрудников получили ранения.

В то же время, ситуация с безопасностью в регионе осложняется истощением оборонных ресурсов союзников. Как сообщает Bloomberg, Катар столкнулся с критическим дефицитом средств противовоздушной обороны. При текущих темпах интенсивности обстрелов, имеющихся запасов ракет-перехватчиков к системам Patriot у страны хватит всего на четыре дня.

Эти события свидетельствуют о новом витке напряженности, где прямые удары по американским чиновникам заставляют Вашингтон переходить к языку ультиматумов и прямой силы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в социальной сети X (бывший Twitter) разгорелся громкий скандал. Страница под названием "Canada hates Trump" опубликовала сообщение, которое многие расценили как прямое подстрекательство к покушению на жизнь Дональда Трампа.



