Глава Пентагона пообещал ликвидировать каждого, кто посягнет на жизнь американцев

Глава оборонного ведомства США Пит Хегсет выступил с чрезвычайно резким заявлением на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Комментируя последние угрозы в адрес своих граждан, он подчеркнул, что Соединенные Штаты не остановятся ни перед чем для защиты своих людей.

Пит Хегсет

"Если вы уносите жизнь американцев или создаете угрозу для них в любой точке планеты, мы найдем вас без всяких извинений или колебаний. И мы вас уничтожим", – подчеркнул Пит Хегсет.

Поводом для столь бескомпромиссной риторики стал серьезный инцидент в Бахрейне. По данным издания The Washington Post, иранский беспилотник типа "Шахед" попал в гостиницу, где в тот момент находились представители Министерства обороны США. Сообщается, что в результате атаки несколько американских сотрудников получили ранения.

В то же время, ситуация с безопасностью в регионе осложняется истощением оборонных ресурсов союзников. Как сообщает Bloomberg, Катар столкнулся с критическим дефицитом средств противовоздушной обороны. При текущих темпах интенсивности обстрелов, имеющихся запасов ракет-перехватчиков к системам Patriot у страны хватит всего на четыре дня.

Эти события свидетельствуют о новом витке напряженности, где прямые удары по американским чиновникам заставляют Вашингтон переходить к языку ультиматумов и прямой силы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в социальной сети X (бывший Twitter) разгорелся громкий скандал. Страница под названием "Canada hates Trump" опубликовала сообщение, которое многие расценили как прямое подстрекательство к покушению на жизнь Дональда Трампа.