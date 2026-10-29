Маск чи Трамп: Пентагон відмовився шукати винних у вимкненні Starlink в Україні

Генеральний інспектор Пентагону відмовився розпочинати розслідування щодо обмежень роботи супутникових систем Starlink і Starshield в Україні. Наглядовий орган американського оборонного відомства порадив законодавцям звернутися з цими питаннями до Повітряних сил США. Про це повідомляє Associated Press (AP), яке отримало відповідь на запит сенаторів.

Ілон Маск та Дональд Трамп

З’ясувати обставини інциденту щодо обмежень роботи супутникових систем Starlink і Starshield в Україні просили дев’ять сенаторів — чотири республіканці та п’ять демократів. Вони хотіли встановити, хто саме ухвалив рішення обмежити супутниковий зв’язок для України: представники американського уряду чи компанія SpaceX.

Помічник у Конгресі, з яким поспілкувалося AP, розцінив відповідь генерального інспектора як фактичну відмову від розслідування.

Сенаторка Джин Шахін заявила, що відмова від незалежної перевірки викликає занепокоєння, оскільки Україна покладається на супутниковий зв’язок для захисту цивільного населення.

"Викликає занепокоєння, що генеральний інспектор, судячи з усього, вирішив не розслідувати випадки перебоїв у супутниковому зв’язку, на який Україна покладається для захисту свого цивільного населення", — заявила Шахін.

За її словами, адміністрація Дональда Трампа та SpaceX надавали різні пояснення причин обмежень. Тому необхідно встановити, хто відповідав за це рішення та за яких обставин воно було ухвалене.

Що відомо про обмеження Starlink і Starshield

У ніч на 14 жовтня SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникової системи Starlink. Засновник компанії Ілон Маск пояснював, що Starshield контролює уряд США, а використання системи визначають американські військові, причому остаточне рішення ухвалює президент.

Білий дім називав обмеження "технічною несправністю". Згодом Маск визнав, що SpaceX обмежувала роботу Starlink в Україні, пояснивши це нібито порушенням умов використання системи. Українські посадовці заперечували такі звинувачення.

24 жовтня роботу Starlink і Starshield в Україні відновили на швидкості, яка була до запровадження обмежень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів, хто винен у відключенні Starlink та Starshield.