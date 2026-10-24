Маск заявив про розкол в Україні: кого еліти кидають на фронт

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск прокоментував ситуацію в Україні, заявивши про суттєвий розрив між інтересами політичних та економічних еліт та звичайних громадян. Свою позицію він виклав у публікації, присвяченій наслідкам війни та фінансової допомоги країні.

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

На думку Маска, представники еліт отримали значні економічні переваги завдяки сотням мільярдів доларів, які прямували до України. При цьому, як стверджує мільярдер, рядові громадяни стикаються з зовсім іншими обставинами: чоловіків мобілізують в армію, після чого вони опиняються на передовій і наражаються на смертельну небезпеку.

Таким чином Маск представив війну через призму соціальної нерівності, протиставивши фінансові можливості впливових кіл ризикам, які несуть звичайні люди. Його висловлювання торкається чутливих для українського суспільства тем – розподілу міжнародної допомоги, мобілізації та ціни продовження бойових дій.

При цьому Маск не навів в опублікованій заяві конкретних даних, які б підтверджували його узагальнення про розподіл фінансових коштів або вигоди окремих груп. Тому його слова слід розглядати як особисту оцінку ситуації, а не як факт про долю всієї міжнародної допомоги Україні.

Заяви Маска регулярно привертають увагу через його вплив у технологічній галузі та публічної ролі у міжнародних дискусіях. Його оцінки української політики та війни викликають широкий інтерес, особливо коли стосуються західної підтримки Києва та становища цивільного населення.

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