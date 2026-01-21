Місія – взяти під контроль Гренландію: як відреагували у Конгресі США

Представники Республіканської партії США неоднозначно сприйняли погрози президента Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію. Деякі вважають, що Трамп може знищити НАТО, інші закликають не турбуватися. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі CNN.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ пише, що частина представників Республіканської партії побоюються, що Трамп може реалізувати загрози захопити Гренландію військовим шляхом. Потенційно це може повністю дестабілізувати НАТО.

"Я не чув жодної переконливої причини для підтримки дій проти союзників по НАТО. Ми ризикуємо, якщо просуватимемося далі", — сказав під час спілкування з журналістами конгресмен Ден Ньюхаус.

Конгресмен Дон Бейкон розкритикував Трампа, зазначивши, що неможливо чинити таким чином із союзниками, особливо, коли "вони завжди співпрацюватимуть з нами в будь-якому питанні, яке ми хотіли б там зробити".

Конгресмен Марк Алфорд висловився за підтримку ідеї – взяти під контроль Гренландію, але зробити це потрібно невоєнним шляхом. США мають налагодити дуже тісні стосунки із островом.

"Шлях до цього – використати наш вплив як націю, щоб спробувати переконати народ Гренландії, що в їхніх інтересах відокремитися від Данії, щоб ми могли їх купити", — сказав він.

Ще один конгресмен Річард Хадсон сказав виданню, що його не дуже хвилює перспектива вторгнення на територію союзника по НАТО. А конгресмен Бадді Картер назвав погрози Трампа "інструментом у запасі".

"Дивіться, це інструмент у запасі. Або просто загрожує він, або використовує його як важіль впливу. Хто знає?", — сказав він.

