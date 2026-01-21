Місія – взяти під контроль Гренландію: як відреагували у Конгресі США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Представники Республіканської партії США неоднозначно сприйняли погрози президента Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію. Деякі вважають, що Трамп може знищити НАТО, інші закликають не турбуватися. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі CNN.
Конгрес США. Фото: з відкритих джерел
ЗМІ пише, що частина представників Республіканської партії побоюються, що Трамп може реалізувати загрози захопити Гренландію військовим шляхом. Потенційно це може повністю дестабілізувати НАТО.
Конгресмен Дон Бейкон розкритикував Трампа, зазначивши, що неможливо чинити таким чином із союзниками, особливо, коли "вони завжди співпрацюватимуть з нами в будь-якому питанні, яке ми хотіли б там зробити".
Конгресмен Марк Алфорд висловився за підтримку ідеї – взяти під контроль Гренландію, але зробити це потрібно невоєнним шляхом. США мають налагодити дуже тісні стосунки із островом.
Ще один конгресмен Річард Хадсон сказав виданню, що його не дуже хвилює перспектива вторгнення на територію союзника по НАТО. А конгресмен Бадді Картер назвав погрози Трампа "інструментом у запасі".
Читайте також на порталі "Коментарі" — Європа після Америки: фон дер Ляєн зробила жорстку заяву про політику Трампа.