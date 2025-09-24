Не приїжджайте сюди і не нийте: Келлог різко підтримав критику Сікорського РФ

Спеціальний представник США Кіт Келлог високо оцінив заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який різко звернувся до Москви у зв’язку з неодноразовими порушеннями повітряного простору країн НАТО. Про це повідомляє DW.

Кіт Келлог. Фото: 24 Канал

У приватній розмові з президентом Фінляндії Александером Стуббом, яка відбулася в кулуарах 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Келлог прокоментував недавній виступ Сікорського:

"Те, що сказав учора Сікорський, було справді добре", — зазначив спецпредставник президента США.

Радослав Сікорський виступив на терміновому засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією після того, як три російські винищувачі МіГ-31 незаконно увійшли в повітряний простір країни.

У своїй промові польський міністр не стримувався у формулюваннях, прямо звернувшись до Кремля:

"У мене до російського уряду лише одне прохання: якщо ще одна ракета або літак вторгнуться в наш простір без дозволу — навмисно чи випадково — і будуть збиті, а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приїжджайте сюди й не нийте", — заявив Сікорський.

Його заява прозвучала на тлі зростання напруги у регіоні. Зокрема, у ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. У відповідь польські військові підняли винищувачі та тимчасово закрили кілька аеропортів. Після успішної операції зі знищення цілей прем’єр-міністр Дональд Туск запевнив, що країна буде рішуче захищати своє небо і не вагатиметься застосувати силу проти порушників.

