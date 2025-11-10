Нова ганьба для Трампа: де американці освистали президента

Президент США Дональд Трамп пролетів своїм літаком над стадіоном "Нортвест" у Меріленді під час футбольного матчу NFL. Але американці освистали його після прибуття на матч. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Wral News".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я трохи запізнився", — сказав голова Білого дому журналістам, коли вийшов із літака Air Force One.

Видання нагадує, що Трамп став першим чинним президентом США за майже 50 років, який відвідав гру регулярного сезону NFL, але його зустріли освистуванням після прибуття на стадіон.

Глава держави пролетів над ареною на Air Force One, після чого сів у броньований автомобіль та прибув на гру "Вашингтон Командерс" проти "Детройт Лайонс", де деякі вболівальники голосно висловлювали невдоволення.

Трамп сидів на стадіоні разом зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, і його показали на відеодошці під час першого тайму та церемонії присяги для військовослужбовців у перерві гри. Під час трансляції він розповів про плани будівництва нового стадіону "Командерс" та можливість дати йому нову назву на честь себе.

За даними ліги, лише два інших президента США відвідували регулярні ігри NFL під час свого терміну: Річард Ніксон у 1969 році та Джиммі Картер у 1978-му. Раніше Трамп став першим президентом, який відвідав Супербоул, спостерігаючи за перемогою Філадельфія Іглз над Канзас-Сіті Чіфс.

