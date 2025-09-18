logo_ukra

Пентагон завершує "Золотий купол" Трампа: чому нічого подібного в історії раніше не було
Пентагон завершує "Золотий купол" Трампа: чому нічого подібного в історії раніше не було

Критики зазначають, що реалізація проекту буде масштабним технічним викликом, адже ракети-перехоплювачі в космосі досі не розміщували.

18 вересня 2025, 08:00
Автор:
Кравцев Сергей

Пентагон завершив розробку плану космічної системи протиракетної оборони "Золотий купол", але відмовляється розкривати її масштаби та вартість. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Вloomberg.

Пентагон завершує "Золотий купол" Трампа: чому нічого подібного в історії раніше не було

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Пентагон оголосив про завершення розробки амбітного плану протиракетної оборони "Золотий купол" під проводом генерала Космічних сил Майкла Гетлайна.

Новий формат захисту має на меті розширити кількість та складність загроз, які США можуть подолати, шляхом інтеграції кількох нових елементів у існуючу систему протиракетної оборони.

При цьому Пентагон поки що тримає в секреті всі деталі про масштаби та витрати програми "Золотий купол", посилаючись на питання безпеки.

Єдине, що відомо, що вартість проекту, ймовірно, буде значною.

Так, президент Дональд Трамп раніше заявляв, що реалізація програми може коштувати близько 175 мільярдів доларів.

Водночас безпартійне Бюджетне управління Конгресу оцінює, що лише мережа космічних перехоплювачів може коштувати США 542 мільярди доларів протягом наступних 20 років.

Представник Пентагону зазначив, що програма "дуже дорога, але критично важлива", адже дозволить США відбивати складні загрози з космосу.

Критики зазначають, що реалізація проекту буде масштабним технічним викликом, адже досі ракети-перехоплювачі у космосі не розміщували. Аналітик Тодд Гаррісон наголошує, що навіть незначні зміни у параметрах системи можуть збільшити витрати на сотні мільярдів доларів.

Програма "Золотий купол" ризикує стати одним із найбільш амбітних та суперечливих оборонних проектів США останніх років, поєднавши новітні технології та колосальні фінансові ризики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході довідалися деталі плану Трампа щодо створення "Золотого купола".




https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-17/pentagon-completes-golden-dome-blueprint-but-mum-on-cost-technical-details
