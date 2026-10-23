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Переговори про припинення війни в Україні: у Трампа заявили про нову проблему

У переговорному процесі сторони наближаються до врегулювання, хоч і "страшенно повільно"

23 жовтня 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп продовжує робити зусилля для припинення російсько-української війни, проте переговорний процес розвивається значно повільніше, ніж розраховує американська сторона. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє Голос Америки.

Переговори про припинення війни в Україні: у Трампа заявили про нову проблему

Метью Вітакер. Фото: із відкритих джерел

За словами дипломата, першочерговим завданням є припинення загибелі людей і досягнення перемир'я. Наступним етапом має стати узгодження умов довгострокового врегулювання та укладання мирної угоди.

Вітакер підкреслив, що Трамп звертає увагу на велику кількість жертв та масштабні руйнування, спричинені війною. На цьому тлі навіть тимчасова зупинка бойових дій могла стати важливим кроком вперед.             

Представник США при НАТО зазначив, що припинення вогню на один день, тиждень чи місяць мало б позитивне значення. При цьому повноцінне та стійке завершення війни стало б значно суттєвішим результатом дипломатичних зусиль.

Оцінюючи перебіг переговорів, Вітакер висловив думку, що сторони поступово наближаються до можливого врегулювання, хоча цей процес залишається вкрай повільним і складним.

Таким чином, у Вашингтоні продовжують розглядати припинення бойових дій і подальше досягнення мирного

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