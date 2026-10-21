«Путін грає Трампом, як на скрипці»: у Республіканській партії зробили гучну заяву

Американський сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що Володимир Путін використовує переговори з Дональдом Трампом у власних інтересах, домагаючись послаблення американської підтримки України. Про це повідомляє The Hill.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

На думку політика, заяви Кремля про цілі російського вторгнення, зокрема про необхідність "денацифікації" України, не відповідають дійсності. Тілліс також розкритикував рішення адміністрації США, пов'язані з російським дизельним паливом і санкційною політикою, попередивши, що Вашингтон може згодом пошкодувати про такі кроки.

"Росіяни брешуть. Путін бреше. Путін маніпулює президентом Трампом, як йому заманеться", — заявив сенатор.

Він додав, що відмова США підтримувати Україну може негативно вплинути на міжнародну репутацію країни.

Тілліс назвав абсурдною ідею саміту за участю Путіна, президента США та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, вказавши на протиріччя між інтересами цих держав та американськими зобов'язаннями перед союзниками.

Окреме занепокоєння сенатора пов'язане з можливим скороченням доступу України до військової супутникової системи Starshield та розвідувальних даних США. Тілліс заявив, що хоче з'ясувати, наскільки змінилися відповідні можливості та хто ухвалював рішення про обмеження.

Раніше він разом із сенаторами Джоном Корніном, Сьюзан Коллінз та Лізою Мурковські підписав звернення із закликом до генерального інспектора Пентагону розслідувати обставини можливого обмеження українського доступу до супутникового зв'язку та розвідувальної інформації.

За словами Тілліса, під час розмови 19 жовтня Зеленський повідомив американських сенаторів, що передачу даних через Starshield ще не відновлено повністю. Україна також потребує ракет Patriot, які можуть надходити від третіх країн за необхідного узгодження з представниками американського оборонного відомства.

Критика прозвучала на тлі суперечок усередині США щодо подальшої політики щодо Москви та Києва. Тілліс та інші республіканці сумніваються, що поступки Росії забезпечать зниження цін на пальне, і попереджають про ризики для довіри союзників до Вашингтона.

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