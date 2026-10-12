Росія обіцяла дизель США, але є один нюанс: чому угода Трампа опинилася під питанням

Росія частково дозволила експорт дизельного палива, проте її здатність виконати домовленості із США залишається невизначеною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), аналітики якого звернули увагу на проблеми російської нафтопереробки та ризик нового дефіциту палива всередині країни.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

10 жовтня російська влада оголосила про часткове зняття введеної раніше заборони на експорт дизеля, дозволивши постачати на світовий ринок до 500 тисяч тонн палива. Днем раніше президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість з Володимиром Путіним, що передбачає негайне постачання понад 300 тисяч тонн дизеля для американського та світового ринків, ще 500 тисяч тонн у листопаді 2026 року та збільшення обсягів надалі.

Однак, за оцінкою ISW, поки неясно, чи має Росія в розпорядженні достатні запаси для виконання цих зобов'язань. У липні 2026 року Москва обмежила експорт після українських ударів по нафтовій інфраструктурі, які, згідно з наведеними у звіті оцінками, могли вивести з ладу до 45% переробних потужностей та сприяли дефіциту бензину в країні.

Додаткові питання викликає інформація про імпорт Росією 176 тисяч тонн нафтопродуктів, переважно дизеля, із південнокорейських портів у липні та серпні.

За даними Financial Times, на які посилається ISW, російські НПЗ здатні виробляти близько 5,8 млн. тонн дизеля на місяць. За умови відновлення нормальної роботи підприємств на експорт може спрямовуватись від 1,2 до 2 млн тонн.

При цьому навіть постачання 500 тисяч тонн у листопаді забезпечило б менше ніж 4% світового попиту на дизельне паливо.

Головна проблема Москви полягає не тільки в обсягах виробництва, а й у можливості фізично доставити паливо у погоджений термін. Крім того, масштабний експорт здатний посилити ситуацію на внутрішньому ринку Росії.

Таким чином, виконання домовленості з Вашингтоном залежатиме від відновлення нафтопереробки, логістики та готовності Кремля пожертвувати стабільністю внутрішнього постачання заради експортних постачань.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінський план руйнується: у НАТО приголомшили цифрами втрат РФ за вересень.



