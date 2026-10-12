logo_ukra

BTC/USD

83944

ETH/USD

2562.75

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Росія обіцяла дизель США, але є один нюанс: чому угода Трампа опинилася під питанням
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія обіцяла дизель США, але є один нюанс: чому угода Трампа опинилася під питанням

Після домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним Москва частково зняла заборону експорту дизеля

12 жовтня 2026, 08:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія частково дозволила експорт дизельного палива, проте її здатність виконати домовленості із США залишається невизначеною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), аналітики якого звернули увагу на проблеми російської нафтопереробки та ризик нового дефіциту палива всередині країни.

Росія обіцяла дизель США, але є один нюанс: чому угода Трампа опинилася під питанням

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

10 жовтня російська влада оголосила про часткове зняття введеної раніше заборони на експорт дизеля, дозволивши постачати на світовий ринок до 500 тисяч тонн палива. Днем раніше президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість з Володимиром Путіним, що передбачає негайне постачання понад 300 тисяч тонн дизеля для американського та світового ринків, ще 500 тисяч тонн у листопаді 2026 року та збільшення обсягів надалі.

Однак, за оцінкою ISW, поки неясно, чи має Росія в розпорядженні достатні запаси для виконання цих зобов'язань. У липні 2026 року Москва обмежила експорт після українських ударів по нафтовій інфраструктурі, які, згідно з наведеними у звіті оцінками, могли вивести з ладу до 45% переробних потужностей та сприяли дефіциту бензину в країні.

Додаткові питання викликає інформація про імпорт Росією 176 тисяч тонн нафтопродуктів, переважно дизеля, із південнокорейських портів у липні та серпні.

За даними Financial Times, на які посилається ISW, російські НПЗ здатні виробляти близько 5,8 млн. тонн дизеля на місяць. За умови відновлення нормальної роботи підприємств на експорт може спрямовуватись від 1,2 до 2 млн тонн.

При цьому навіть постачання 500 тисяч тонн у листопаді забезпечило б менше ніж 4% світового попиту на дизельне паливо.

Головна проблема Москви полягає не тільки в обсягах виробництва, а й у можливості фізично доставити паливо у погоджений термін. Крім того, масштабний експорт здатний посилити ситуацію на внутрішньому ринку Росії.

Таким чином, виконання домовленості з Вашингтоном залежатиме від відновлення нафтопереробки, логістики та готовності Кремля пожертвувати стабільністю внутрішнього постачання заради експортних постачань.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінський план руйнується: у НАТО приголомшили цифрами втрат РФ за вересень.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-11-2026/
Теги:

Новини

Всі новини