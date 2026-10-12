Що насправді стоїть за істерикою Трампа через дизель: президента США рознесли за провальний план

Домовленості щодо закупівлі російського дизельного пального можуть мати не стільки економічне, скільки політичне значення для президента США Дональда Трампа. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

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Він розкритикував спроби пов’язати зростання цін на пальне у США з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. На думку експерта, таким чином американська адміністрація намагається перекласти відповідальність за проблеми паливного ринку на Україну, хоча причини подорожчання можуть бути значно складнішими.

"Вони зараз усі прокачують абсолютно брехливу тезу, на якій тримається остання надія Трампа на проміжних виборах до Конгресу США. Вона полягає в тому, що світові ціни на нафтопродукти, а в результаті й внутрішні ціни у США, підскочили не через війну проти Ірану, а виключно через те, що Україна бомбить російські НПЗ. Ця теза не витримує жодної критики, жодної перевірки цифрами", — заявив Дикий.

Експерт звернув увагу на те, що Сполучені Штати самі є великим експортером дизеля. Тому він поставив під сумнів доцільність закупівлі російського пального для стабілізації американського ринку. За його оцінкою, навіть анонсовані обсяги постачання навряд чи здатні суттєво вплинути на ситуацію всередині країни.

"Почнемо з того, що Штати є не імпортером, а експортером дизеля — найбільшим неттоекспортером у світі. Тому питання: чому для порятунку внутрішнього ринку раптом знадобився імпортний дизель, коли ви самі найбільший експортер? Навіть якби йшлося про імпорт, усі обсяги, які анонсували в межах цієї угоди, — це приблизно пів добового споживання внутрішнього ринку США", — сказав він.

На думку Дикого, домовленості з Москвою можуть бути потрібні Трампу для демонстрації політичного результату напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Контакти з російським диктатором Володимиром Путіним дають американському президенту можливість заявляти про власні дипломатичні досягнення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що США можуть вимагати від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, не пропонуючи натомість реальних гарантій безпеки чи поступок з боку Москви.