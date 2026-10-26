Скандал б'є по Трампу перед виборами: чим стурбовані майже 70% американців

Корупція та можливі конфлікти інтересів стали однією з головних причин невдоволення американців адміністрацією Дональда Трампа. Згідно з опитуванням Financial Times і Focaldata, близько 69% зареєстрованих виборців США стурбовані можливими зловживаннями у владі під час другого президентського терміну Трампа.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дослідження показало, що майже половина американців, які голосували за республіканця у 2024 році, також висловили таке занепокоєння. При цьому майже 50% усіх опитаних вважають, що проблема корупції за нинішньої адміністрації серйозніша, ніж за попередніх президентів.

Невдоволення посилюється на тлі зростання вартості життя та наслідків війни з Іраном. За даними опитування, близько 54% виборців покладають основну відповідальність за подорожчання товарів на адміністрацію Трампа чи республіканців у Конгресі. Понад 40% респондентів зізналися, що зростання цін підвищило ймовірність їхнього голосування за демократів на проміжних виборах.

Матеріальне становище погіршилося у 56% учасників дослідження після вступу Трампа на посаду у січні 2025 року. Понад чверть повідомили, що були змушені заощаджувати на продуктах харчування чи медичної допомоги.

Додаткові питання викликає бізнес сім'ї президента. За даними FT, за час другого терміну Трампа його родичі заробили щонайменше $1 млрд на криптовалютних проектах. Деякі пов'язані з президентською сім'єю інвестори та компанії також отримали вигоду від змін політики та державних контрактів.

Білий дім відкидає звинувачення. Прес-секретар Девіс Інгл заявив, що Трамп бореться із шахрайством і економить кошти платників податків, а конфліктів інтересів у його діяльності немає.

На тлі наближення проміжних виборів поєднання економічних труднощів та претензій до прозорості влади може стати серйозним випробуванням для республіканців. Втім, результати опитування відображають настрої респондентів і власними силами не визначають результат голосування.

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