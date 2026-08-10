США гальмують виробництво ракет для Patriot в Україні: політолог приголомшив справжнім планом Трампа

Україна потребує значно більше ракет-перехоплювачів для систем Patriot, однак світовий дефіцит і обмежені виробничі можливості США не дозволяють швидко задовольнити цей попит. Одним із рішень могло б стати ліцензійне виробництво ракет в Україні, проте Вашингтон поки не поспішає передавати такі технології. Політолог Володимир Фесенко пояснив, що за позицією США можуть стояти не лише міркування безпеки, а й економічні інтереси. За його словами, американські виробники не хочуть втрачати контроль над ринком.

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"Американці не хочуть втрачати монополію на виробництво ракет для Patriot", – заявив Фесенко.

Він зазначив, що навіть країни, які вже отримали відповідні ліцензії, не можуть необмежено нарощувати випуск. Зокрема, Японія виробляє близько 30 ракет PAC-3 на рік, а окремі компоненти залишаються залежними від американських постачальників.

"Японія виробляє лише 30 ракет PAC-3 на рік. Це менше, ніж нам потрібно на місяць", – наголосив експерт.

Проблема для України особливо гостра через масштаб російських ракетних атак. За словами Фесенка, США планують суттєво збільшити виробництво перехоплювачів, але реалізація цих планів розрахована на роки.

"Ми так довго чекати не можемо", – підкреслив політолог.

На його думку, якщо Вашингтон і надалі блокуватиме повноцінне ліцензійне виробництво, Україна разом із європейськими партнерами може почати створення власного аналога.

"Не дадуть нам ліцензію на виробництво антибалістичних ракет – будемо виробляти їх самі або разом із європейськими партнерами", – заявив Фесенко.

Експерт вважає, що в такому разі американські виробники можуть самі створити собі конкурента. "Врешті-решт американці програють, тому що на ринку з'явиться дешевший конкурент", – спрогнозував він.

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