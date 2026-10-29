Російські журналісти, які супроводжують міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн G20 в американській Атланті, отримали візи США без обмежень на пересування. Натомість під час заходів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні для російських кореспондентів діяли територіальні обмеження. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

Під час попередньої поїздки до США у візах журналістів, які працюють у пулі Лаврова, була спеціальна примітка. Вона дозволяла їм перебувати лише в межах 25 миль (приблизно 40 км) від центру Нью-Йорка, де розташована штаб-квартира ООН.

Такі умови суттєво обмежували пересування російських представників медіа. Зокрема, вони не могли вільно їздити до інших американських міст, наприклад Вашингтону, щоб записувати інтерв’ю або працювати поза визначеною територією.

Обмеження на пересування російських журналістів у США запроваджувалися й раніше. Відповідна позначка почала з’являтися в їхніх американських візах ще 2023 року.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня має відвідати Сполучені Штати для участі в зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн "Великої двадцятки". Захід запланований на 30–31 жовтня в Атланті.

Раніше з’являлася інформація про можливий візит російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який має відбутися в грудні в Маямі. За повідомленнями ЗМІ, остаточне рішення щодо його участі може залежати від результатів зустрічі лідерів Китаю, Росії та США на саміті АТЕС/

Очікується, що питання участі ключових світових лідерів у міжнародних заходах G20 залишатиметься одним із чинників дипломатичних контактів між Вашингтоном, Москвою та Пекіном.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Польща найближчим часом передасть Україні два радянські винищувачі МіГ-29 та партію боєприпасів. Вони увійдуть до нового пакета військової допомоги, загальна вартість якого становитиме близько 50 млн євро.