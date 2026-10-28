США змінюють підхід до переговорів: чи вимагатимуть від Києва віддати території Росії

США більше не мають наміру вимагати від України територіальних поступок Росії як умову для просування мирних переговорів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень. Вашингтон розраховує досягти прогресу під час тристоронньої зустрічі за участю України та Росії в Абу-Дабі, запланованої на наступний місяць. Вона може стати першим подібним контактом із лютого.

Володимир Зеленський, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

Однією з ключових тем мають стати гарантії безпеки після завершення війни. Раніше американська сторона пов'язувала їх надання Україні охоче Києва піти на територіальні поступки. Наразі, за інформацією видання, підхід Вашингтона змінився. При цьому Володимир Путін поки що не демонструє готовності пом'якшити позицію Москви.

Водночас США та Росія обговорюють потенційні економічні домовленості. Серед ідей, що розглядаються, – продаж міжнародних активів "Лукойлу" інвесторам, пов'язаним з Білим домом, участь "Новатека" в ЗПГ-проекті на Алясці, можливе відновлення постачання газу через уцілілі ділянки "Північного потоку" та ослаблення санкцій проти російського калію.

Окрема пропозиція стосується Запорізької АЕС: управління станцією могла б отримати американська компанія, яка розподіляє електроенергію між Україною та Росією. За даними FT, обговорення спираються на ініціативи, які представники США раніше розглядали зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Потенційну вартість проектів він оцінював у 14 трлн доларів.

У Європі побоюються, що масштабні угоди послаблять тиск санкцій ще до закінчення війни. Європейські дипломати також сумніваються, що фінансові стимули змусять Кремль змінити курс. Один із співрозмовників видання наголосив: "Справа не в грошах. Справа у приниженні та контролі".

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