Свідомість Трампа зламали: Україну ошедешили заявою про подальші дії США

Заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Сполучені Штати дедалі більше стають союзником України, а також останні слова Дональда Трампа про успіхи українських військових можуть свідчити про зміну підходу Вашингтона до війни. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

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За його словами, нинішня адміністрація США фактично не має альтернативи, окрім продовження підтримки України. Однією з причин він назвав можливі зміни політичного балансу після виборів до Конгресу у 2026 році. На думку експерта, у разі перемоги демократів вони зможуть ухвалити рішення про збільшення військової та фінансової допомоги Києву, навіть якщо президент матиме іншу позицію.

Романюк також вважає, що на зміну риторики вплинули успішні удари українських Сил оборони по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії. За його словами, ураження нафтопереробних підприємств, складів пального та інших стратегічних об'єктів послаблюють ресурсні можливості країни-агресора.

Експерт звернув увагу й на заяви російських політиків про так звані "домовленості в Анкориджі", які нібито існували між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

"Російські політики постійно говорили про "дух Анкориджа", про досягнуті домовленості. Вони справді такими були до червня 2026 року", – зазначив Романюк.

На його переконання, переломним моментом стали успіхи України на фронті та саміт G7.

"Безумовно, переломним моментом став саміт G7, де Трамп був змушений підписати спільну резолюцію. І сьогоднішній тріумф Макрона, який його провів, переламав свідомість американської делегації, а насамперед свідомість Дональда Трампа", – підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що після серії українських ударів по території Росії представники радикально налаштованого табору в РФ дедалі активніше закликають Кремль відмовитися від дипломатичних кроків і перейти до ще жорсткіших дій.