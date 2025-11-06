Гіперреалістична скульптура, що зображує Дональда Трампа, розп'ятого на білому хресті в помаранчевій тюремній робі, була виставлена ​​в Базельській художній галереї у Швейцарії, через кілька тижнів після того, як її прем'єра біля Центрального вокзалу Базеля була відкладена через побоювання суспільного невдоволення, передає Euronews.

"Святий чи грішник": у Швейцарії "розіп'яли" Дональда Трампа у тюремній робі (ФОТО)

Робота під назвою "Святий або грішник" належить британському художнику Мейсону Сторму, відомому своєю сатиричною та часто політично зарядженою творчістю. Як і Бенксі, він культивує анонімність, надягаючи маски та балаклави.

Тут Сторм грає на дихотомії вертикального розп'яття і горизонтального візка для страти, створюючи провокаційний простір, де релігія і політика змішуються, щоб поставити питання, чи заслуговує чинний президент США раю чи смертельної ін'єкції.

Скульптура страшно реалістична, що захоплює Конрада Брезніка, власника галереї Gleis 4.

"Видно кожна зморшка, шкіра настільки реалістична, що це дійсно турбує", — сказав він агентству AFP.

На думку Брезніка, Трамп міг би справді оцінити цю роботу.

"Я абсолютно впевнений, що містер Трамп міг би чудово себе уявити в ролі сучасного Ісуса, — сказав він. — Я майже впевнений: він твердо переконаний, що робить правильно".

Як не дивно, сам Трамп заявив минулого місяця на борту президентського літака:

"Не думаю, що є щось здатне, що може привести мене на небеса. Думаю, я туди не потраплю. […] Я не впевнений, що зможу потрапити на небеса".

Інше питання, чи можна виставити цю роботу в США... За даними галереї, її вже продано "всесвітньо відомому" європейському колекціонеру, ім'я якого не розголошується".

Скульптуру "Святий чи грішник" можна буде побачити у Базелі до середини листопада.

