logo_ukra

BTC/USD

87522

ETH/USD

2928.07

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Тисячам мігрантів приготуватись: яке рішення готують у Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Тисячам мігрантів приготуватись: яке рішення готують у Трампа

WP пише про те, що у Трампа хочуть збудувати великі центри для утримання десятків тисяч мігрантів

25 грудня 2025, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір збудувати сім центрів для утримання до 80 тисяч затриманих мігрантів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Washington Post".

Тисячам мігрантів приготуватись: яке рішення готують у Трампа

Мігранти у США. Фото: із відкритих джерел

Для реалізації цієї витівки адміністрація США шукає підрядні компанії, які допоможуть оновити систему імміграційного змісту в країні. Згідно з тендерною документацією, передбачається переобладнання промислових об'єктів, здатних одночасно розмістити понад 80 тисяч осіб.

Спочатку затриманих реєструватимуть у спеціальних центрах обробки протягом кількох тижнів, після чого їх переводитимуть до одного із семи великих комплексів. Кожен із них буде розрахований на 5-10 тисяч осіб, де мігрантів готуватимуть до процедури депортації.

Переобладнані центри планують розмістити поблизу ключових логістичних вузлів у штатах Вірджинія, Техас, Луїзіана, Арізона, Джорджія та Міссурі. Крім цього, передбачено створення ще 16 об'єктів, кожен із яких зможе вмістити до 1500 осіб.

У матеріалі йдеться, що реалізація цього плану стане черговим етапом політики Трампа щодо масового затримання та депортації іммігрантів.

В оголошенні про тендер зазначається, що нові об'єкти мають підвищити ефективність системи, зменшити витрати, скоротити час оформлення документів та перебування під вартою, а також прискорити депортаційні процеси, забезпечуючи при цьому повагу до прав затриманих.

Також повідомляється, що будівлі планують оснастити житловими приміщеннями із санвузлами, кухнями, їдальнями, медичними відділеннями, зонами відпочинку, юридичними бібліотеками та адміністративними офісами. Частина центрів буде пристосована для утримання сімей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — влада США пропонує мігрантам солідні суми, аби ті покинули країну.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.washingtonpost.com/business/2025/12/24/ice-immigrants-detention-warehouses-deportation-trump/
Теги:

Новини

Всі новини