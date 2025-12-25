Тисячам мігрантів приготуватись: яке рішення готують у Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір збудувати сім центрів для утримання до 80 тисяч затриманих мігрантів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Washington Post".

Мігранти у США. Фото: із відкритих джерел

Для реалізації цієї витівки адміністрація США шукає підрядні компанії, які допоможуть оновити систему імміграційного змісту в країні. Згідно з тендерною документацією, передбачається переобладнання промислових об'єктів, здатних одночасно розмістити понад 80 тисяч осіб.

Спочатку затриманих реєструватимуть у спеціальних центрах обробки протягом кількох тижнів, після чого їх переводитимуть до одного із семи великих комплексів. Кожен із них буде розрахований на 5-10 тисяч осіб, де мігрантів готуватимуть до процедури депортації.

Переобладнані центри планують розмістити поблизу ключових логістичних вузлів у штатах Вірджинія, Техас, Луїзіана, Арізона, Джорджія та Міссурі. Крім цього, передбачено створення ще 16 об'єктів, кожен із яких зможе вмістити до 1500 осіб.

У матеріалі йдеться, що реалізація цього плану стане черговим етапом політики Трампа щодо масового затримання та депортації іммігрантів.

В оголошенні про тендер зазначається, що нові об'єкти мають підвищити ефективність системи, зменшити витрати, скоротити час оформлення документів та перебування під вартою, а також прискорити депортаційні процеси, забезпечуючи при цьому повагу до прав затриманих.

Також повідомляється, що будівлі планують оснастити житловими приміщеннями із санвузлами, кухнями, їдальнями, медичними відділеннями, зонами відпочинку, юридичними бібліотеками та адміністративними офісами. Частина центрів буде пристосована для утримання сімей.

