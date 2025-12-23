Власти США предлагают мигрантам солидные суммы, лишь бы те покинули страну

Власти США усиливают меры по сокращению числа нелегальных мигрантов, делая ставку на финансовые стимулы для тех, кто согласится добровольно покинуть страну до конца текущего года. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Доллары. Фото: из открытых источников

Ужесточение иммиграционной политики Вашингтона объясняется стремлением снизить нагрузку на государственный бюджет и систему национальной безопасности. Одним из ключевых инструментов стала обновленная программа так называемой самостоятельной депортации, условия которой были существенно пересмотрены администрацией президента Дональда Трампа.

Министерство внутренней безопасности США объявило о трехкратном увеличении выплат для мигрантов, которые нелегально находятся на территории страны и готовы уехать добровольно. Размер финансовой помощи вырос до 3 тысяч долларов. Кроме того, участникам программы предоставляется бесплатный авиабилет в страну происхождения при условии оформления выезда до конца года.

В ведомстве подчеркивают, что новая схема позволит существенно сократить государственные расходы. По данным DHS, задержание, содержание под стражей и принудительная депортация одного нелегального мигранта обходятся бюджету примерно в 17 тысяч долларов. Министр внутренней безопасности Кристи Ноем заявила, что нелегальные иностранцы должны воспользоваться возможностью добровольного выезда, иначе их ждет арест и запрет на повторный въезд в США.

Для упрощения процедуры в марте был запущен обновленный мобильный сервис CBP Home, через который можно зарегистрировать добровольный отъезд. Ранее аналогичное приложение CBP One использовалось предыдущей администрацией для легального въезда мигрантов, однако нынешний Белый дом изменил его функционал.

Несмотря на критику правозащитников, власти продолжают курс на усиление миграционного контроля. С января этого года из США были депортированы около 622 тысяч человек, а заявленная цель администрации – до одного миллиона выдворений ежегодно. В 2026 году Вашингтон намерен пойти еще дальше, увеличив финансирование, расширив штат агентов, открыв новые центры содержания и привлекая частные компании к поиску нелегальных мигрантов.

