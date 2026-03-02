Напередодні церемонії нагородження військових у Білому домі президент США Дональд Трамп виступив із розлогою заявою щодо причин та перспектив військової кампанії проти Ірану. За його словами, зволікання могло призвести до катастрофічних наслідків для безпеки Сполучених Штатів.

Трамп зробив нові заяви про Іран

Американський лідер наголосив, що балістична програма Тегерана розвивалася надто стрімко, створюючи пряму небезпеку для союзників та американських контингентів.

"Програма звичайних балістичних ракет режиму швидко і драматично зростала, і це становило дуже явну, колосальну загрозу для США та американських сил, розташованих за кордоном. Режим уже мав ракети, здатні вражати Європу та наші бази, як місцеві, так і закордонні, і незабаром мав би ракети, здатні дістатися нашої прекрасної Америки", — пояснив Трамп.

Президент підкреслив, що недопущення появи в Ірану ядерної зброї є ключовим пріоритетом, а нинішній момент був обраний як "наша остання найкраща можливість нанести удар".

Щодо термінів проведення операції, Дональд Трамп зазначив, що плани можуть бути кореговані залежно від ситуації:

"Ми хотіли завершити все за 3-4 тижні, але операція проти Ірану може тривати довше. Проте ми можемо продовжувати стільки, скільки знадобиться".

Також Трамп запевнив, що американські сили наразі "випереджають графік по усуненню лідерів Ірану" і висловив упевненість у кінцевому результаті, заявивши: "Ми легко переможемо". Наразі Вашингтон налаштований продовжувати кампанію до повного усунення загроз з боку іранського режиму.

Нагадаємо, портал "Коментарі" , що заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у коментарі російським пропагандистам з ТАСС виступив із черговою серією агресивних заяв. Цього разу головним об'єктом критики став президент США Дональд Трамп, дії якого, на думку представника Кремля, наближають світ до глобальної катастрофи.