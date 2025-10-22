Трамп зупинив війну в Газі, але не в Україні: розкрито несподівану причину

Після досягнення домовленості про припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа президент США Дональд Трамп знову привернув увагу до теми війни в Україні. Проте, як зазначає BBC, повторити подібний прорив на українському напрямку буде значно складніше. Основна причина — обмежений простір для впливу.

Фото: з відкритих джерел

У ситуації з Газою Трамп спирався на тривалий досвід тісної співпраці з Ізраїлем, що почався ще під час його першого президентського терміну. Він користувався популярністю серед ізраїльтян навіть більшою, ніж у прем’єра Нетаньяху, що дало йому важелі тиску на ізраїльське керівництво. Додатковою перевагою стали тісні економічні й політичні зв’язки Трампа з впливовими арабськими державами, що дозволило йому відігравати роль посередника.

У випадку з Україною таких важелів у Трампа значно менше. Хоча він погрожував санкціями проти російського енергетичного експорту та обіцяв надати Києву далекобійну зброю, він визнавав і ризики — такі кроки можуть викликати економічні потрясіння та посилити конфлікт.

Крім того, Трамп тимчасово припиняв обмін розвідданими з Україною та затримував військову допомогу, але згодом був змушений змінити позицію під тиском союзників із ЄС, які побоюються розвалу української оборони та регіональної дестабілізації.

Як вже писали "Коментарі", територіальні претензії Кремля спрямовані не стільки на досягнення справедливого миру, скільки на підрив єдності України і руйнування її державності — адже завдяки військовим діям цього досягти їм не вдається, зазначив в ефірі "Еспресо" аналітик Націнституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.