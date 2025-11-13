У Білому домі тріумфують: заявляють про нову перемогу Трампа

Президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування уряду, завершивши найдовший в історії США шатдаун, який тривав 43 дні. Як передає портал "Коментарі", про це пише Reuters.

У публікації йдеться, що Трамп підписав закон через кілька годин після того, як його схвалила Палата представників 222 голосами проти 209. Сенат схвалив законопроект кількома днями раніше. Шестеро демократів вийшли зі своєї партії, щоб проголосувати за законопроект.

Підпис Трампа під законопроектом дозволить федеральним службовцям, які не діяли у зв'язку з 43-денним шатдауном, повернутися до роботи вже в четвер, хоча поки неясно, як швидко повністю відновиться робота державних служб.

У той же час ухвалений законопроект є компромісним, оскільки передбачає тимчасове фінансування уряду – до 30 січня 2026 року. При цьому угода залишає невирішеним питання про закінчення терміну дії податкових пільг згідно із Законом про доступне медичне обслуговування (Obamacare), продовження яких більшість демократів вимагало в рамках будь-якої угоди щодо відновлення роботи уряду.

Варто зазначити, що протистояння за видатками стало найбільшим протистоянням між демократами та республіканцями в Конгресі з моменту повернення Трампа до Білого дому на початку цього року. Воно призвело до безпрецедентних перебоїв у роботі державних служб: адміністрація Трампа розпорядилася скоротити комерційні авіаперевезення по всій країні та вперше призупинила найбільшу федеральну програму продовольчої допомоги.

Шатдаун почався 1 жовтня, внаслідок чого близько 700 000 федеральних службовців були відправлені в неоплачувану відпустку. Сотні тисяч інших, від діючих військовослужбовців до правоохоронців та доглядачів в аеропортах, залишилися на роботі без оплати.

За оцінками багатьох економістів, закриття економіки скорочувало валовий внутрішній продукт більш ніж на одну десяту відсоткового пункту протягом кожного з приблизно шести тижнів перерви, хоча очікується, що більшу частину втраченого виробництва буде компенсовано найближчими місяцями.

