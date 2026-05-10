У Маямі відкрили золоту статую Дональда Трампа (ФОТО)

У Маямі відкрили позолочену статую президента США Дональд Трамп заввишки 4,6 метра. Скульптура зображує американського лідера з піднятим кулаком. Саме цей жест став одним із символів його виборчої кампанії після замаху в липні 2024 року.

Церемонію відкриття золотої статуї Трампа очолив пастор Марк Бернс, який активно підтримує президента США. Після заходу він опублікував звернення у соцмережі X, де відповів на хвилю критики, що з’явилася після встановлення монумента.

Частина користувачів соцмереж порівняла позолочений монумент із "золотим тельцем" та звинуватила організаторів у створенні елементу політичного культу. Однак пастор відкинув такі закиди. За словами Бернса, статую профінансували понад 6000 прихильників Трампа.

"Ми поклоняємося лише Ісусу Христу. Ця статуя — не про ідолопоклонство, а про патріотизм, мужність і вдячність", — сказав Бернс.

Скульптура відтворює момент, коли Трамп підняв кулак після замаху під час передвиборчого виступу у 2024 році. Тоді нападник поранив політика у праве вухо, після чого був ліквідований снайпером Секретної служби США. Саме цей епізод став одним із ключових символів кампанії республіканців.

