Головна Новини Світ США У Маямі відкрили золоту статую Дональда Трампа (ФОТО)
У Маямі відкрили золоту статую Дональда Трампа (ФОТО)

У Маямі відкрили 4,6-метрову позолочену статую Дональда Трампа.

10 травня 2026, 09:45
Slava Kot

У Маямі відкрили позолочену статую президента США Дональд Трамп заввишки 4,6 метра. Скульптура зображує американського лідера з піднятим кулаком. Саме цей жест став одним із символів його виборчої кампанії після замаху в липні 2024 року.

Статуя Трампа. Фото: Jeff Romance / Imagn Images / Reuters

Церемонію відкриття золотої статуї Трампа очолив пастор Марк Бернс, який активно підтримує президента США. Після заходу він опублікував звернення у соцмережі X, де відповів на хвилю критики, що з’явилася після встановлення монумента.

Золота статуя Дональда Трампа. Eric Cox/REUTERS

Частина користувачів соцмереж порівняла позолочений монумент із "золотим тельцем" та звинуватила організаторів у створенні елементу політичного культу. Однак пастор відкинув такі закиди. За словами Бернса, статую профінансували понад 6000 прихильників Трампа.

"Ми поклоняємося лише Ісусу Христу. Ця статуя — не про ідолопоклонство, а про патріотизм, мужність і вдячність", — сказав Бернс.

Статуя Трампа. Фото: Telegraph

Скульптура відтворює момент, коли Трамп підняв кулак після замаху під час передвиборчого виступу у 2024 році. Тоді нападник поранив політика у праве вухо, після чого був ліквідований снайпером Секретної служби США. Саме цей епізод став одним із ключових символів кампанії республіканців.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп відкрив пам'ятник самому собі. Його встановили на території резиденції Мар-а-Лаго.

Також "Кометнарі" писали, що у Мюнхені виставили сатиричну скульптуру Трампа, яку назвали "Помаранчева чума". Крsм того, біля Капітолія встановили статую Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна.



Джерело: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-gold-statue-golf-course-pastor-b2972303.html
