logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина "Помаранчева чума": у Мюнхені виставили сатиричну скульптуру Трампа (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

"Помаранчева чума": у Мюнхені виставили сатиричну скульптуру Трампа (ФОТО)

Данський скульптор Єнс Галшіот представив у Мюнхені інсталяцію, що сатирично висміює Дональда Трампа.

16 лютого 2026, 09:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У центрі Мюнхена, на тлі проведення Мюнхенська конференція з безпеки, з’явився провокативний артоб’єкт у вигляді бронзової скульптури президента США Дональда Трампа. Данський митець Єнс Галшіот представив роботу під назвою "The Orange Plague" або "King of Injustice" ("Помаранчева чума" або "Король несправедливості").

"Помаранчева чума": у Мюнхені виставили сатиричну скульптуру Трампа (ФОТО)

Скульптура "Помаранчева чума"

Скульптура зображує Дональда Трампа у вигляді вершника, який сидить на спині виснаженого молодого чоловіка. В одній руці президент США тримає ключку для гольфу, в іншій рузі американський політик тримає терези правосуддя. Під ногами у Трампа м’яч для гольфу, стилізований під планету Земля. 

”Помаранчева чума”: у Мюнхені виставили сатиричну скульптуру Трампа (ФОТО) - фото 2

Сатирична скульптура Дональда Трампа у Мюнхені

За задумом автора композиція є алегорією на глобальну політику президента США, зокрема щодо кліматичної кризи та власне "право визначати справедливість".

"Трамп — це оголений імператор, замкнений у власній ілюзії величі. Кожен може бачити правду, але мало хто наважується сказати її вголос. Сміх роззброює тиранів. Як тільки починається сміх, страх зникає і влада оголюється", — каже Галшіот про свій витвір.

Подібну інсталяцію Трампа верхи на чоловіку Єнс Галшіот раніше демонстрував на кліматичному саміті COP30 у Бразилії та інших містах світу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що біля Капітолія у Вашингтоні з’явилася скульптура, що зображує Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна, які щасливо тримаються за руки.

Також "Коментарі" писали, що скульптор Мартінас Гаубас презентував скульптуру російського диктатора Володимира Путіна у Литві у вигляді пеніса.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини