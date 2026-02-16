"Помаранчева чума": у Мюнхені виставили сатиричну скульптуру Трампа (ФОТО)

У центрі Мюнхена, на тлі проведення Мюнхенська конференція з безпеки, з’явився провокативний артоб’єкт у вигляді бронзової скульптури президента США Дональда Трампа. Данський митець Єнс Галшіот представив роботу під назвою "The Orange Plague" або "King of Injustice" ("Помаранчева чума" або "Король несправедливості").

Скульптура "Помаранчева чума"

Скульптура зображує Дональда Трампа у вигляді вершника, який сидить на спині виснаженого молодого чоловіка. В одній руці президент США тримає ключку для гольфу, в іншій рузі американський політик тримає терези правосуддя. Під ногами у Трампа м’яч для гольфу, стилізований під планету Земля.

Сатирична скульптура Дональда Трампа у Мюнхені

За задумом автора композиція є алегорією на глобальну політику президента США, зокрема щодо кліматичної кризи та власне "право визначати справедливість".

"Трамп — це оголений імператор, замкнений у власній ілюзії величі. Кожен може бачити правду, але мало хто наважується сказати її вголос. Сміх роззброює тиранів. Як тільки починається сміх, страх зникає і влада оголюється", — каже Галшіот про свій витвір.

Подібну інсталяцію Трампа верхи на чоловіку Єнс Галшіот раніше демонстрував на кліматичному саміті COP30 у Бразилії та інших містах світу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що біля Капітолія у Вашингтоні з’явилася скульптура, що зображує Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна, які щасливо тримаються за руки.

Також "Коментарі" писали, що скульптор Мартінас Гаубас презентував скульптуру російського диктатора Володимира Путіна у Литві у вигляді пеніса.