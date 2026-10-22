«У Путіна щось є на Трампа»: Клінтон озвучила гучну версію поступок США Москві

Колишня держсекретар США Хілларі Клінтон припустила, що пом'якшення позиції Дональда Трампа щодо Росії може бути пов'язане з можливим компроматом, який має Володимир Путін. При цьому жодних доказів існування таких матеріалів вона не надала.

Хілларі Клінтон. Фото: із відкритих джерел

Про це Клінтон заявила у підкасті High Stakes, який веде разом із журналісткою Карою Свішер. Відповідаючи на запитання про причини ослаблення американського тиску на Москву, вона перерахувала кілька можливих пояснень, включаючи версію особистої вразливості президента США.

"Я досі вважаю, що Путін має щось на Трампа", — заявила Клінтон.

За її припущенням, може йтися про фотографії, відеозаписи або інші матеріали. Непрямим аргументом вона назвала опір Трампа оприлюдненню файлів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном.

Клінтон вважає, що американський президент може прагнути зберігати прихильність російського лідера, щоб уникнути можливої публікації інформації, що компрометує. Проте зв'язок між цими обставинами не доведено.

Клінтон знову назвала Трампа "маріонеткою Путіна", повторивши звинувачення, які висувала ще під час президентської кампанії десять років тому.

Крім того, вона припустила, що Трамп може прагнути глобального поділу сфер впливу: Північна і Південна Америка дістануться США, Росія та Європа опиняться у сфері інтересів Путіна, а решта світу – Китаю на чолі з Сі Цзіньпіном.

На думку Клінтон, подібний сценарій створює додаткові ризики для безпеки Європи. Вона також попередила, що російські амбіції можуть не обмежитись Україною.

Таким чином колишня держсекретар знову поставила під сумнів мотиви політики Трампа. Однак її заяви залишаються політичними припущеннями, а не підтвердженими фактами про можливий шантаж з боку Кремля.

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