Україна диктує нові правила війни: що нарешті визнали у США

Технологічні рішення, які застосовують Збройні сили України, вже впливають на глобальне бачення війни та змушують навіть США переглядати власні підходи. Про це під час слухань у Конгрес США заявив міністр армії США Ден Дрісколл, повідомляє Clash Report.

Ден Дрісколл. Фото: з відкритих джерел

За словами посадовця, український досвід став проривом у військовій справі. Після поїздки до Київ він особисто переконався, що українські військові фактично трансформували саму логіку ведення бойових дій.

Дрісколл наголосив, що інновації, які впроваджують українці на полі бою, є "абсолютно дивовижними". Йдеться насамперед про широке використання дронів, цифрових систем управління та нестандартних тактичних рішень, які дозволяють ефективно протидіяти значно потужнішому противнику.

Він також відкрито визнав: американська армія активно вивчає цей досвід і переймає ключові уроки. Фактично, Україна сьогодні виступає не лише як партнер, а й як джерело нових військових практик для Заходу.

Зазначається, що Ден Дрісколл має вплив у нинішній адміністрації Дональд Трамп та вважається близьким до віцепрезидента Джей Ді Венс. Це підсилює вагу його заяв у контексті формування оборонної політики США.

Також стає більше поширеною думкою серед американського істеблішменту, що український досвід може стати основою для нової військової доктрини західних країн. В умовах сучасної війни технології, гнучкість і швидкість рішень дедалі більше витісняють традиційну перевагу в чисельності та ресурсах.

